¡¡¸µNHKÊóÆ»µ¼Ô¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎ©´äÍÛ°ìÏº»á¤¬15Æü¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÞÉâ¾å¤·¤¿ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤Î¥À¥Ö¥ëÁª¤Ë¤Ä¤¤¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡13Æü¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬°Ï¤ß²ñ¸«¤Ç¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÐÄ¾¤·ÃÎ»öÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½Ï¹Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤Î¸å¡¢µÈÂ¼»á¡¢²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¶á¤¯¼¿¦¤·¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Î½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¤ËÎ×¤à°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤ÈÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£µÈÂ¼»á¤Ï15ÆüÌë¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¡¢·ëÏÀ¤â´Þ¤áÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥À¥Ö¥ëÁª¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×Ä©Àï¤Ë¸þ¤±¤¿Í¸¢¼Ô¤Î¿®¤òÌä¤¦¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤Õ¤Ã¤Æ¤ï¤¤¤¿ÏÃ¤ËÍ¸¢¼Ô¤«¤é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£
¡¡°Ý¿·¤ÎÆ°¸þ¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø³ØÂç¡¦Á±¶µ¾Âç¶µ¼ø¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ëÁª¤Ç¤ÏÅÔ¹½ÁÛ¤Î¿®¤ÏÌä¤¨¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÔ¹½ÁÛ¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¡×¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¡ÖÂÐÎ©¸õÊä¤â¤¤¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅÔ¹½ÁÛ¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Î¤ß¤¬ÁèÅÀ¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¡©Í¸¢¼Ô¤ÏÅêÉ¼¤ò¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©´ä»á¤Ï¡Ö°Ý¿·¤Ïº£¡¢µÕÉ÷¡£Á´¾¡¤·¤Æ¤¤¿Âçºå¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤âº£²ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤Î¸Ä¿Í¿Íµ¤¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£µÈÂ¼¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤ËÁªµó¤òÀï¤¦¤³¤È¤ÇÂçºå¤ÎµÄÀÊ¤¬¼é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¿·Ê¹¤â¥Æ¥ì¥Ó¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÊÝÆ¨¤ì¤Îµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ê°Ý¿·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ËºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ê¤¤¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£ÁªµóÀï¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤âÌä¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÂçºå°Ý¿·½éÂåÂåÉ½¡Ë¶¶²¼Å°¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÈÂçºåÅÔ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2¤Ä¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¾å¤²¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤¬ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ë¶È¤¬Åìµþ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤¸¤ã¤¢ÂçºåÅÔ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ë¶È¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ó¤ÊÀâÌÀ¤ò»ä¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ©´ä»á¡£¡Ö¤½¤³¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¸Â¤êÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£°Ý¿·¤ÏÎ®¤ì¤À¤±¤Ç¡¢ÌÜ¤¯¤é¤Þ¤·¤Î¤è¤¦¤ÊÁªµó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤ÏÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤À¤Ã¤¿¡£