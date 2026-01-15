¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁ´ÌÌÂÐ·è¤¹¤ëÅÞ¤òºî¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤¤¡×¡ÖÂè2¿·¿ÊÅÞ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¡×¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬ÀâÌÀ¡Ö·ûË¡9¾ò²þÀµ¡¢¼«Ì±¤Ë¤â¡Ø¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤¤¤ë¡×
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢½°µÄ±¡²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤à¤±¡ÖÃæÆ»¤Î²þ³×ÀªÎÏ¡×¤ò·ë½¸¤·¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁ´ÌÌÂÐ·è¤¹¤ëÅÞ¤òºî¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Î²ñ¸«¥³¥á¥ó¥È
¡¡µ¼Ô¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁ´ÌÌÂÐ·è¤¹¤ëÅÞ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤âÃæÆ»²þ³×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤È¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë30Ç¯Á°¡¢2ÂçÀ¯ÅÞÀ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤òºî¤ë¡Ø¿·¿ÊÅÞ¡Ù¡¢¤½¤ÎÂè2¿·¿ÊÅÞ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÌÀ¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÃæÆ»¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¶¦Í¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¿·¤·¤¤ÃæÆ»¤Î²ô¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¿·ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¿ÍÊªËÜ°Ì¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¼Ô¤Ç¤â±þ±ç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë·ûË¡9¾ò²þÀµ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤½¤Î½Å¤ó¤º¤Ù¤¹àÌÜ¤È¤·¤Æ1ÈÖÌÜ¤Ë·ûË¡9¾òÂè2¹à¤Îºï½ü¡¢2ÈÖÌÜ¤Ë½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤Î¹Ô»ÈÍÆÇ§¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Ê¿ÏÂ¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ä¤É¤âÃæÆ»²þ³×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦º£À¯¼£¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ø¤¢¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÃæÆ»¤Î²ô¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ê¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎËÌÅì¥¢¥¸¥¢¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¶ÛÄ¥´¶¤Î¹â¤¤Ãæ¤Ç¡¢¶áÎÙ¤È¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ä¤ÏÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤È¹ñ±×¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤¿¤¤¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤¬¤½¤Î²þ³×¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Çº£²ó¤³¤ÎÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë