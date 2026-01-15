¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡× ¡¡¥Þ¥óU¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°¤ÎÈ¯¸À¤¬ÏÃÂê¤Ë
º£Åß¥ª¥é¥ó¥À¤ÎFC¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°»á¤Î½¢Ç¤¼°¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿Æ±»á¤Ï2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤â¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤ÈFA¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¤¬¡¢3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤ËÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë¤Æ»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤¿¤¬¡¢½¢Ç¤¤«¤é¶Ï¤«99Æü¡¢3»î¹ç¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£»ä¤Î·ÐÎò¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ »ä¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¾ï¤ËÀ®¸ù¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Î´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤À¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´¤Æ¤Î´ÆÆÄ¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¤À¡×
¡Ö¾õ¶·¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶ËÃ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÏÄÌ¾ï¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤â¡¢·ë²Ì¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¤·¤Ð¤·¤ÐÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤È½ÃÇ¤ò²¼¤¹¡×
¤Þ¤¿Æ±»á¤ÏºÆ¤Ó´ÆÆÄ¶È¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤À¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Ç²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡£¤½¤Î¸å¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¤À¤±¤À¤è¡×