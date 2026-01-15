JTB¡¢2035Ç¯ÅÙ¤Ë±Ä¶ÈÍø±×5ÇÜ¤Ø¡¡10Ç¯¸å¸«¿ø¤¨Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥óºöÄê
JTB¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥£¡¼¥Ó¡¼¡Ë¤Ï1·î15Æü¡¢2035Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖOPEN FRONTIER 2035¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡×¡Ö¾ðÊó¡¦¥Ç¡¼¥¿¡×¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤Î4¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼´¤ËÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¡¢¡Ö¸òÎ®¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¤á¤¶¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿È¯É½²ñ¤Ç»³ËÌ±ÉÆóÏº¼ÒÄ¹¤Ï¡¢´Ä¶ÊÑÆ°¤ä¿Í¸ý¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¡¢À¸À®AI¤ÎÈ¯Å¸¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢2035Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¸òÎ®¡×¤¬¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤È»ØÅ¦¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¸òÎ®ÁÏÂ¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ÈÆ¶»¡ÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤Ä¤¯¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤²¡¢´¶Æ°¤È¹¬¤»¤Ç¿Í¡¹¤òËþ¤¿¤¹¡È¿·¡É¸òÎ®»þÂå¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢´ë¶È¡×¤ò2035Ç¯¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈæÎ¨¤ò2024Ç¯¤Î14¡ó¤«¤é50¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¶È³¦¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¤Ç¤¢¤ëÊÆ¡¦Northstar Travel Group¤òÇã¼ý¡£Æ±¼Ò¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¢AI¤ÎÃÎ¸«¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾¦ÉÊ¤Î³È½¼¤È¸ÜµÒ¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÉÔÆ°»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈæÎ¨¤ò2024Ç¯¤Î11¡ó¤«¤é30¡ó¤Ë¹â¤á¤ë¡£½¾Íè¤Î¥Õ¥í¡¼·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ý±×³ÍÆÀ¥â¥Ç¥ë¤ò¡Ö¥Õ¥í¡¼+¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¡×¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¡£1·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢¸¶½É¤òµòÅÀ¤ËÆüËÜ¤Î¡ÖKAWAII¡×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡¦¥¢¥½¥ÓJTB¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¡£Ë¬ÆüµÒ¸þ¤±¤Î°û¿©»ö¶È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÊ¬Ìî¤Ç³¤³°»Ô¾ì¤ò³«Âó¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¡¦¥Ç¡¼¥¿ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ËÌ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖAI¤Ê¤·¤Ë¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢AI¤ò»È¤Ã¤¿¾ðÊó´ðÈ×¤ËÌó2,000Ëü¿Í¤ÎJTB¥È¥é¥Ù¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼²ñ°÷¥Ç¡¼¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë³è¤«¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢DEIB¡ÊDiversity/Â¿ÍÍÀ¡¢Equity/¸øÊ¿À¡¢Inclusion/Êñ³çÀ¡¢Belonging/µ¢Â°°Õ¼±¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£¼Ò²ñ¿Í¡¦Âç³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖÌ¤Íè´Ñ¸÷½Î¡×¡¢Ãæ¹âÀ¸¸þ¤±¤Î¼Ò²ñÂÎ¸³³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡ÖPMY¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¡¢Î¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Î¡ÖÎ¹´Û·Ð±Ä¿Íºâ°éÀ®¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡¢Î¹¹Ô¶È³¦¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«»³ËÌ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¶èÊ¬¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£½¾Íè¤Î¸Ä¿Í»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢Ë¡¿Í»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢¹ÔÀ¯¡¦DMO¡¦´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Î¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¨¥ê¥¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ä¡¼¥ê¥º¥à»º¶È´Ø·¸¼ÔÁ´ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤ò¿·Àß¡£Northstar¤ÈJTBÁí¸¦¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ³×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2035Ç¯ÅÙ¤Ï¼è°·³Û2Ãû5,000²¯±ß¡Ê2024Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¡¦1Ãû6,838²¯±ß¡Ë¡¢Çä¾åÁíÍø±×5,000²¯±ß¡ÊÆ±¡¦2,937²¯±ß¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×750²¯±ß¡ÊÆ±¡¦149²¯±ß¡Ë¤ò¤á¤¶¤¹¡£