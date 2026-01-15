¡ÖËÉºÒ¤Þ¤Á¤¢¤ë¤¡×¤È¤Ï¡©¿È¶á¤ËÀø¤àºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤ò¾®³ØÀ¸¤È³ÎÇ§¡¡¹Åç
¡Ö¤¤¤ÞÆ°¤³¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇËÉºÒ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖËÉºÒ¤Þ¤Á¤¢¤ë¤¡×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î½»¤àÄ®¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤äËÉºÒ»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤¬ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤È°ì½ï¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÏ°è¤Î¿Í
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¡£Âç±«¤Î»þ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¡©¡×
¢£»ùÆ¸
¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×
ÃÏ°è¤Î¿Í¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¡¢¹Åç»Ôº´Çì¶è¤Ë¤¢¤ë¸ÞÆü»Ô´Ñ²»À¾¾®³Ø¹»3Ç¯¤Î»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ®¤ËÀø¤àºÒ³²´í¸±²Õ½ê¤äËÉºÒ»ÜÀß¤Ê¤É¤ò½ä¤ë¡ÖËÉºÒ¤Þ¤Á¤¢¤ë¤¡×¡£¼çºÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¸ÞÆü»Ô¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÎ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ï´í¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤¬ÅÚÀÐÎ®¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1999Ç¯¤ÎÇß±«»þ´ü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö6.29¹ë±«ºÒ³²¡×¤Ç¤¹¡£
»³¤«¤éÎ®¤ì½Ð¤¿ÅÚº½¤¬°ìÂÓ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¸ÞÆü»Ô¹â¹»¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤âÎ®ÌÚ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸ÞÆü»Ô¹â¹»2Ç¯ À¸ÅÌ²ñÄ¹ Âç²ìÆØÅÍ¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ÎºÒ³²¤¬¤â¤·¤â¤¦1²óµ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×
½ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç±«¤ÇÁý¿å¤·¤ä¤¹¤¤ÍÑ¿åÏ©¤Î¤Û¤«¡¢ËÉ²Ð¿åÁå¤ä¸ø½°ÅÅÏÃ¤È¤¤¤Ã¤¿ºÒ³²»þ¤ËÌòÎ©¤ÄÀßÈ÷¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¿Í¤¬¾®³ØÀ¸¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅÁ¤¨¹â¹»À¸¤¬¤½¤ÎÆ»Ãæ¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º½ËÉ¥À¥à¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤Ç¤¹¡£
¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°æ¸ý¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤â¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°æ¸ý¹â¹»2Ç¯ ÌðÃ«ÃÎ·Ã¤µ¤ó
¡Ö¹â¤¤½ê¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð²¼¤Î´í¤Ê¤¤½ê¤â¤½¤³¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
ÃÏ·Á¤ò¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¡¢Â¬ÎÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»³¤Î´í¸±ÅÙ¤ò³ä¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¢£»ùÆ¸
¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡Ö¤³¤ì¡Êº½ËÉ¥À¥à¡Ë¤Ç¤¹¤´¤¤¿Í¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¤³¤Î¤¢¤È¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤¬¹Í¤¨¤¿ËÉºÒ¥¯¥¤¥º¤Ç³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Q¹â¹»À¸¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÊâ¤¯¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¢£»ùÆ¸
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²ñÏÃ¤âÃÆ¤ó¤À¡×
¡ÖËÉºÒ¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö´í¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤È¤«´í¸±¤Ê¤È¤³¤í¤È¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æµ¢¤êÆ»¤È¤«¤ÇºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¤É¤³¤ËÈòÆñ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×
¢£¸ÞÆü»Ô¹â¹»2Ç¯ À¸ÅÌ²ñÄ¹ Âç²ìÆØÅÍ¤µ¤ó
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î´é¤È¤«É½¾ð¤ò¸«¤Æ¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¹â¹»À¸¤«¤é¤·¤Æ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤Ê¤ê¤ËËÉºÒ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¹¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚËÉºÒ¤Þ¤Á¤¢¤ë¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡üºÒ³²»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ì½ê¡¦ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ½ê¡¦¾Ã²ÐÀò¤äAED¤Ê¤É¡¦¸ø½°ÅÅÏÃ¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤äÉÂ±¡¤Ê¤É
¡üºÒ³²»þ¤Ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¡¦¼ÐÌÌ¤ä¤¬¤±±è¤¤¤ÎÆ»¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤ä¸Å¤¤·úÊª¡¦²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©
Ê£¿ô¿Í¤Ç¹Ô¤¦¤È¡¢µ¤ÉÕ¤¯ÌÜ¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ®¤â¡¢ºÒ³²»þ¤ÏÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤â»þ¡¹¤³¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÄ®¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú2026Ç¯1·î15ÆüÊüÁ÷¡Û