¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤»¤¤¤è¤ò¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡×·Ý¿Í¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¸ì¤ëÎø°¦Ê¸³Ø¤Î¿·¶ÃÏ Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦ºùÌÚ»çÇµ¤¬¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î¡Ö¿§Îø¡×¤ËÇ÷¤ë
ÂçÀµ»þÂå¤Ë³èÌö¤·¤¿ºî²È¡¢ÅçÅÄÀ¶¼¡Ïº¤ò»¾¤¨¡¢1994Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿ÅçÀ¶Îø°¦Ê¸³Ø¾Þ¡£ÀÐÀî¸©¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡ÖÎø°¦¾®Àâ¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ê¸³Ø¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¿Í´Ö¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤ËÇ÷¤ë¹â¼ù¤Î¤Ö»Ò¤Î¡ØÄÕÇ³¡Ù¡ÊÂè1²ó¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê°¦¤ÈÀ¤òÉÁ¤¤¤¿¾®ÃÓ¿¿Íý»Ò¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¡ÊÂè5²ó¡Ë¡¢½÷À¤ÎÎø¤È¼«Î©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿´ä°æ»ÖËã»Ò¤Î¡Ø¼«Í³Øø°¦¡Ù¡ÊÂè9²ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÎÎø°¦´Ñ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ31Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤ÎÃ»ÊÔ½¸¡ØÌÛ¤Ã¤ÆÃý¤Ã¤Æ¡Ù¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»×¤¤¤ä¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤¤¤¿18¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¡ÖÎø°¦¾®Àâ¤Î²ÄÇ½À¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤â¡Ø¥é¥×¥ì¥¹¡Ù¤ÇÆ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦ºùÌÚ»çÇµ¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Ç¼Â¸½¡£ÁÏºî¤ÎÎ¢Â¦¤«¤é¸½Âå¤ÎÎø°¦´Ñ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î¿§Îø¤È¤Ï¡©¡Ö¤â¤Ã¤È½ñ¤±¤ë¿Í¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®
ºùÌÚ¡§ ¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¹Í²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡ØÌÛ¤Ã¤ÆÃý¤Ã¤Æ¡Ù¤¬³ØÀ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤ÁÁª¹Í°Ñ°÷¤â¡¢¤½¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤ÆÇÒÆÉ¤·¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿È¤ËÍ¾¤ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£
ºùÌÚ¡§ Áª¹Í²ñ¤ÇÁ´°÷¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿Í´Ö¥¹¥±¥Ã¥Á¤Î³Î¤«¤µ¡×¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È½ñ¤±¤ë¿Í¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ËÂç¤¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
ºùÌÚ¡§ »ä¸Ä¿Í¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Íý¶þ¤ÎÀ°¤Ã¤¿½ñ¤¼ê¤À¤Ê¡¢¤È¡£Ã»¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÎÏ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÍý¶þ¡¢¼«Ê¬¤ÎË¡Äî¼°¤Ç¿Í´Ö¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉ½¸½¤Î¶ÚÆù¤¬°ã¤¦¡×¡ÖÉ½¸½¤·¤¿¤¤¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤¹¤ó¤Ç¤¹¡×
ºùÌÚ¡§ ¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ¤¤¤¨¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎËÜ¤Ï¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Þ¤À²ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÏË³¤À¤Ã¤¿º¢¤Ë¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¥¦¥§¥Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤ª¶â¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç°ú¤¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£Ëè·îÇ÷¤ëÄù¤áÀÚ¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢4Ç¯´Ö½Í¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ1ºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤ÎÊ¸É®²È¤ÎÊý¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤³¤ì¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦½é´ü¾×Æ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ºùÌÚ¡§ ¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¾®Àâ¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¸½¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¼´Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£ÀèÆü¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓ¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤À¤È½ÖÈ¯ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â³è»ú¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê½ñ¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤â½ñ¤Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤°¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É½¸½¤Î»ÅÊý¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºùÌÚ¡§ É½¸½¤Î¶ÚÆù¤¬°ã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ¤Ï¤¤¡£¤â¤¦¡¢¼ó¤ÈÂ¤¯¤é¤¤Éô°Ì¤¬°ã¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Î»þ¤Ë°ìÈÖÅ¬¤·¤¿¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤¹¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ºùÌÚ¡§ º£²ó¤Î¡ØÌÛ¤Ã¤ÆÃý¤Ã¤Æ¡Ù¤Ï¡¢Îø°¦Ê¸³Ø¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¹û¤ì¤¿¼ð¤ì¤¿¡×¤Ï¡¢Íî¸ì¤äÏÂ²Î¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÉáÊ×Åª¤ËÌÌÇò¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁÇÅ¨¤ÊÂ¦ÌÌ¤ä¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤¿¤é³ê·Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡£¤½¤Î¡Ö¾Ð¤¨¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤»¤¤¤è¤ò¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡×
ºùÌÚ¡§ ¤³¤ÎËÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÃË¤Î»Ò¤â½÷¤Î»Ò¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤»¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºùÌÚ¡§ ·è¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¦¥À¥¦¥À¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤ò·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ºùÌÚ¡§ ¤´¼«¿È¤ÎÃËÀ¤Î¹¥¤ß¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ¤¤¤ä¡¢ÃË¤Î¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼æ¤«¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¿Í¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¡¢ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡£»ä¤ÏÆó½½ºÐ¤«¤é·Ý¿Í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ý¿Í¤ÎÀ¤³¦¤ÏÃË¤â½÷¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤À¤é¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥Û¤Ç¥¯¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ï¢Ãæ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤â¹¥¤¡×
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ¤À¤«¤é¡¢¿¿¤ÃÅö¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤ë¤È¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤«¤Ê¡£
ºùÌÚ¡§ ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¡©
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ¤Ï¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë»´¤á¤Ë»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤ÇÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¶¯¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤È»´¤á¤Ê½Ö´Ö¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥é¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¿Í¤È¤«¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»Ò¸¤¤ÎÌÜ¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤È¤«¡£
ºùÌÚ¡§ ÉÔÎÉ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£´í¤Ê¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢À¤´ÖÍÍ¤¬¸À¤¦¤È¤³¤í¤ÎÍýÁÛ¤Î·ëº§¤È¤«¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤È¤«¤ÏÊÌ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬¾®Àâ
ºùÌÚ¡§ ³ØÀ¸¤«¤é¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î¿Í´Ö¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âÉâµ¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÃËÀ¤Ê¤É¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ý¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Á±°¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤É¤¤ÃË¤Ê¤Î¡×¤È¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËÜÌ¿¤ÎÈà½÷¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤«¡¢Ã¯¤¬ËÜÅö¤ËÈÝÄê¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£¤À¤«¤é¡¢ÎÉ¤¤°¤¤¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¥ì¥¹¤Ê»ëÅÀ¤Ç½ñ¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºùÌÚ¡§ º£¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¥ì¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¶ÚÆù¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ñ¤¼ê¤¬Á±°¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î¾®Àâ¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¾®Àâ¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£20Ç¯¡¢30Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö50ºÐ¤°¤é¤¤¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¿§Îø¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
ºùÌÚ¡§ º£¸å¡¢²¿¤«½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ¤³¤ì¤ò¾®Àâ¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢µÓËÜ¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¥³¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢50ºÐ¤°¤é¤¤¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¿§Îø¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºùÌÚ¡§ ¤Ê¤¼50ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ 50ºÐ¤°¤é¤¤¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¡¹¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÂ¾¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤º¤Ã¤ÈÆÈ¿È¤ÇÍè¤¿¤±¤ì¤É¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¤½¤ÎÇ¯Âå¤ÎÊý¡¹¤¬»ý¤ÄÊ·°Ïµ¤¤ä°¥½¥¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡£
ºùÌÚ¡§ 50ºÐ¤Ï¡¢ÃË¤â½÷¤â¿§¡¹¤ÈÊÑ²½¤Î¤¢¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£30Âå¡¢40Âå¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡§ ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤³¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¡£¸å²ù¤·¤¿¤ê¡¢ÄË¤¤ÌÜ¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë°ì¤Ä¤Î¶Ú¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£
ºùÌÚ¡§ ¤½¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò¾®Àâ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ö¡Ú¸åÊÔ¡Û¤ËÂ³¤¯¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬º£¡¢½ñ¤¤¿¤¤¾®Àâ¤ËÇ÷¤ë¡£