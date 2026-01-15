¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¡×¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¡×²£ÉÍ»ÔÄ¹¤Î¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¡É¤ò¸½¿¦¤Î¿Í»öÉôÄ¹¤¬°ÛÎã¤Î¹ðÈ¯¡Ä»ÔÄ¹¤ÏHP¤Çµ¿ÏÇÈÝÄê
²£ÉÍ»Ô¤Î´´Éô¿¦°÷15Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÈ¯¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼°ÛÎã¤Î¹ðÈ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ï°ì´üÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é
²£ÉÍ»Ô¡¦µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¡§
¡Ö¤ªÁ°Î¢ÀÚ¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤À¤¾¡×¤È»ÔÄ¹¼¼¤Ç¡¢¤¢¤ë»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐ±þ¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö²¶¤È¤Î²ñÏÃ¤òÏ¿²»¤·¤¿¤éµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È3²ó¤°¤é¤¤½±·â¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¡£
15Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç²£ÉÍ»Ô¤Î»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¤«¤é°Ò°µÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¿Í»öÉôÄ¹¡¦µ×ÊÝÅÄ½ß»á¡£
°ÛÎã¤Î¼ÂÌ¾¡¢´é¤ò½Ð¤¹·Á¤Ç¸½Ìò´´Éô¿¦°÷¤¬¡¢¤Ê¤¼»ÔÄ¹¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¤Î¤«¡£
»³Ãæ»ÔÄ¹¡Ê2021Ç¯¡Ë¡§
¿·¤·¤¤²£ÉÍ¤ò¡¢»ä »³ÃæÃÝ½Õ¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
2021Ç¯¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿»³Ãæ»ÔÄ¹¡£Åö»þ¤Î¿û¼óÁê¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤¿¸õÊä¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
2025Ç¯²Æ¤ÎÁªµó¤Ç¤â2°Ì°Ê²¼¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¡¢Â³Åê¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
µ×ÊÝÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ô¿¦°÷¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë»³Ãæ»ÔÄ¹¤«¤é¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢°ì´üÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²£ÉÍ»Ô¡¦µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¡§
¡ÊÆó´üÌÜ¤ò·Þ¤¨¡Ë»Ô²ñµÄ°÷¤ä¿¦°÷¤È¤Î´Ø·¸À¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²þÁ±¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤Ã¤È°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ç²á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ»Ô¡¦µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¡§
³°Ì³¾Ê¤ÎÊý¤¬»ë»¡¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»öÁ°Êó¹ð¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÅÜÌÄ¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¤È´ù¤òÃ¡¤¤¤Æ¡Ê½ñÎà¤ò¡ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÙÆü¤äÏ«Æ¯»þ´Ö³°¤ËÉÑÈË¤Ë¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤Ê¤É¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤ÏÁ°Éû»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ä¡£
²£ÉÍ»Ô¡¦µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¡§
¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¡×¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÂåÌ¾»ì¤È¤·¤Æ¥À¥Á¥ç¥¦¤ò»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤¢¤Î¥À¥Á¥ç¥¦¤¬¤µ¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤Î¥À¥Á¥ç¥¦¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬°¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤«¡£¤±¤Ê¤¹¤È¤¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¥Ý¥ó¥³¥Ä¤À¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö¡»¡»¤Ï¥Ð¥«¤À¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»Ô¤Î¿¦°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²£ÉÍ»ÔµÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â³°¸«¤òÙèÙé¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²£ÉÍ»Ô¡¦µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¡§
¼«Ì±ÅÞ¤Î²£»³Àµ¿Í¸µµÄÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸À¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÍè¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤Î¥Ç¥Ö¡×¤È¡ÖÆóÆ¬¿È¤«¤è¡¢µ¤»ý¤Á¤ï¤ê¡¢»à¤Í¤è¡£¤¢¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¿´¤ÎÀ¼¤¬¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤Î¸ÀÆ°¤¬°ì»þÄÀÀÅ²½¡£
»³Ãæ»ÔÄ¹¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ë²»À¼¸ø³«
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï ¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ë²»À¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê»³Ãæ»ÔÄ¹¤È¤µ¤ì¤ë²»À¼¡Ë¡§
º£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é²¶¤¬ÅÅÏÃ¤·¤Æ¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¸À¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡Ö»ÔÄ¹ÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡¢Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤ë¿Í»öÉô¤«¤é¤Î²¿¤é¤«¤Î¥¸¥ã¥ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡©
µ×ÊÝÅÄ»á¤Ï¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÏÃ¤¹¤¬¡¢º£²ó°ÛÎã¤Î¹ðÈ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
²£ÉÍ»Ô¡¦µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¡§
ÂçÀÚ¤ÊÉô²¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¿¤Á¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
µ×ÊÝÅÄ»á¤Î¹ðÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï11Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Çµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
»³Ãæ»ÔÄ¹ ¸ø¼°HP¤è¤ê¡Ê1·î11Æü¸ø³«¡Ë¡§
º£²ó ¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤È¤·¤Æ»ä¤È¤·¤Æ¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿Ç§¼±¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤ò°ìÊýÅª¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢³°¸«¤äÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ½ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×1·î15ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë