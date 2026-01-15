¶å½£¤Ï20¡îÄ¶¤Ç4·îÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¡¡ÅÔ¿´¤â3·î¾å½ÜÊÂ¤ß¡¡²£ÉÍ¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¤¿¤¤¾Æ¤¤Ë¹ÔÎó¡¡À¤ÅÄÃ«¥Ü¥í»Ô¤Ë¿Í»¦Åþ¡ÖÂå´±Ìß¡×¤Ï2»þ´ÖÂÔ¤Á
À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤ê½Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤¬17.6ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢¾åÃå¤òÃ¦¤¤¤À¿Í¤äÈ¾Âµ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï12.5ÅÙ¤È3·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Ç¤·¤¿¡£
15Æü¡¢»þÀÞÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¿¤¤¾Æ¤Å¹¡Ö²£ÉÍ¤¯¤ê¤³°Ã ²£ÉÍÀ¾¸ýÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö²£ÉÍ¤¯¤ê¤³°Ã¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¾®ÁÒ¤¢¤ó°Ê³°¤Ë¤âÇò¤¢¤ó¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¡¢°ò¤¢¤ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤¯¤ê¤³°Ã¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î15Æü¤Ï¤¿¤¤¾Æ¤¤ÎÆü¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¤Á¤Ó¤¿¤¤¾Æ¤3¸Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÎ¤é¤º¤ËÇã¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¡£¤¢¤º¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤â¤Á¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¼ïÎà¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Ì£Èæ¤Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê15Æü¡¢Ê¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¤Î¥Ü¥í»Ô¡×¤Ç¤¹¡£
Ìó450Ç¯Á°¡¢°ÂÅÚÅí»³»þÂå¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±èÆ»¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÏªÅ¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¹üÆ¡¡Ê¤³¤Ã¤È¤¦¡ËÉÊ¤ä¸ÅÃå¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤òÇã¤Ã¤¿¡£·ë¹½°Â¤¤¡£1500±ß¤°¤é¤¤¡×¡ÖÀÎ¤Î»®¤Ç¤¹¤Í¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤È¤«ÂçÀµ»þÂå¤Î¤ª»®¡£700±ß¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¤â¤ÎÇã¤¨¤¿¤«¤Ê¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯Ä¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Âå´±Ìß¤ÎÇä¤ê¾ì¡£
¤Ä¤¤¿¤Æ¤ÎÌß¤ËÂçº¬¤ª¤í¤·¤ä¡¢¤¢¤ó¤³¡¢¤¤ÊÊ´¤Ê¤É¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¡È¥Ü¥í»ÔÌ¾Êª¡É¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂå´±Ìß¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´¼ïÎàÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤¬¡Ö¿ÉÌ£¡×¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öº£Æü¤ÏÃÈ¤«¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥º¥Ü¥ó2Ëç½Å¤Í¤Æ½ë¤¤¤°¤é¤¤¡ªÃå¤³¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡ª´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¤Ï´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢15Æü¤è¤ê¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æµ¨Àá³°¤ì¤Î²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£