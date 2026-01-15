ºÇ¹âºÛ¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ¼áÈ½ÃÇ¡×¸¦µæ²ñ¡¡ÂçÀî¸¶ÑÍºá¼õ¤±ºÛÈ½´±70¿Í
¡¡ÊÝ¼á¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¸µ¸ÜÌä¤¬Èï¹ð¤ÎÎ©¾ì¤Î¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ÎÑÍºá»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï15Æü¡¢ÊÝ¼á¤ÎÈ½ÃÇ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦µÄÏÀ¤¹¤ë¸¦µæ²ñ¤ò³«¤¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏºÛ¡¦¹âºÛ¤Î·º»öºÛÈ½´±Ìó70¿Í¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£µÄÏÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ï³ÆÃÏ¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤Ç¤Ï¼ÒÄ¹¤ä¸µ¸ÜÌä¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊÝ¼á¤òÀÁµá¤·¤¿¤¬¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¡Ö¾Úµò±£ÌÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤º¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î¸ûÎ±¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¸µ¸ÜÌäÁêÅèÀÅÉ×¤µ¤ó¤Ï°ß¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¸å¤âÊÝ¼á¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢72ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âºÛ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó3»þ´Ö¤Î¸¦µæ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾Ú¿Í¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾Úµò±£ÌÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«ÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¡£ºÛÈ½´±¤Ë¤Ï°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤¬Ë³¤·¤¯¡¢¸¡»¡´±¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÈï¹ð¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Ï¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤Ê¤É¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·ò¹¯¡¦·ÐºÑ¾å¤ÎÉÔÍø±×¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·ºÛÈ½´±¤¬¿¦¸¢¤ÇÊÝ¼á¤Ç¤¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£