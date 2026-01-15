¹â²¹¤ÎÌý¤«¤Ö¤êºî¶È°÷5¿ÍÉé½ý¡¡°Õ¼±¤¢¤ê¡¢»³¸ý¤ÎÀ½Ìý½ê
¡¡15Æü¸áÁ°11»þ35Ê¬¤´¤í¡¢»³¸ý¸©ÏÂÌÚÄ®ÏÂÌÚ6ÃúÌÜ¤Î¡ÖENEOS¡Ê¥¨¥Í¥ª¥¹¡ËËãÎ¤ÉÛÀ½Ìý½ê¡×¤Ç½¾¶È°÷¤¬¡ÖÌý¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´ä¹ñ½ð¤äÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀºî¶È°÷5¿Í¤¬´éÌÌ¤Ê¤É¤Ë¹â²¹¤ÎÌý¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢¤¦¤Á4¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20Âå2¿Í¤È50Âå2¿Í¡£ÈÂÁ÷»þ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢3¿Í¤¬ÃæÅù¾É¡¢1¿Í¤¬·Ú¾É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±À½Ìý½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶Ìý¤Î¾øÎ±ÁõÃÖ¤Ë¤¢¤ëÇ®¸ò´¹´ï¤«¤é½Å¼ÁÌý¤¬°ì»þÏ³¤¨¤¤¤·¡¢ºî¶È°÷¤é¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£