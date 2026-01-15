µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¡¼¿¦¡õ½ÐÄ¾¤·£×Áªµó½ÐÇÏ¤òÌÀ¸À¡¡¡ÖÂçºå¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÌ¤Íè¤Î¤¿¤áÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Ï£±£µÆü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡ÖÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¡×Á´ÂÎ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤È¤È¤â¤Ë£±£¶Æü¤Ë¤â¼¿¦ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÐÄ¾¤·£×Áªµó¤ËÎ×¤à¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡²ñµÄËÁÆ¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤òÁ°¤Ë¤·¤¿µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò´Þ¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÀ¯¼£·ÐÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£²ÅÙ½»Ì±ÅêÉ¼¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÂçºå¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Áªµó¤¬¤¢¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÃÎ»ö¤ò¼¿¦¤·¤Æ¡¢¸øÌó¤Ë·Ç¤²¡¢³§¤µ¤ó¤ËÁÊ¤¨¡¢Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£µÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬ÏÃ¤·½ª¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤ÏÆó½Å¹ÔÀ¯¤Î²ò¾Ã¤ò¤¦¤¿¤¤¡¢À¯Îá»Ô¤ÎÂçºå»Ô¤òÇÑ»ß¡£ÆÃÊÌ¶è¤È¤·¤ÆºÆÊÔ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£±£µ¡¢£²£°Ç¯¤È£²ÅÙ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£