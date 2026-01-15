À±ÁÈÁ°¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦Îé¿¿¶×¤¬¿·¤¿¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿ºîÉÊ¡Öµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×('24Ç¯À±ÁÈ¡¦Åìµþ¡¦Àé½©³Ú)
»°Ã«¹¬´îµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë±Ç²è¤ÎÉñÂæ²½¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Öµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¿¥«¥é¥Å¥«¡¦¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÅÐ¾ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÂç¤¤¤Ë¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£½á¿§¡¦¾å±éÂæËÜ¡¦±é½Ð¤òÀÐÅÄ¾»Ìé¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÄã¤Î»Ù»ýÎ¨¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÁíÍýÂç¿Ã¡¦¹õÅÄ·¼²ð¤¬¤¢¤ëÆü¡¢Æ¬¤ËÀÐ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Æµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£·¼²ð¤ÏÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¡¢É×¤È¤·¤ÆÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¥¼¥í¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢¹ÔÆ°¤·»Ï¤á¤ë¡£
´ðËÜÅª¤Ë±Ç²è¤ËÃé¼Â¤ÊÅ¸³«¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê±Áõ¡¢¾®¥Í¥¿¤Ê¤É¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÅÄ¸¶ºä46¡×¤ÎÅÐ¾ì¤ä·¼²ð¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¥¿¥«¥é¥Å¥«ÆÈ¼«¤ÎµÓ¿§¡¦±é½Ð¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£³ÕÎ½¤¿¤Á¤¬¥À¥ó¥Ç¥£¤Ë²Î¤¤ÍÙ¤ë¡Ö¸¥¶â¥Þ¥ó¥Ü¡×¤Ï¥¿¥«¥é¥Å¥«»Ë¾å¤Ë»Ä¤ëÌ¾¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
À±ÁÈÁ°¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦Îé¿¿¶×¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¹õÅÄ·¼²ð¤òñ¨¡¹¤È±é¤¸¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¾ðÇ®Åª¤ÊÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Îé¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬¿·Á¯¤À¡£µ²±¤ò¼º¤¦Á°¤ÎºÇ°¤Ö¤ê¤ä¼ã¤Æü¤Î³Ø¥é¥ó»Ñ¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´é¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
·¼²ð¤ÎºÊ¡¦Áï»Ò¤ËÁ°¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤ÎÉñ¶õÆ·¡£Èë½ñ´±¤Î°æºä¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¢¤ê¡©¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ð¤ï¤»¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£·¼²ð¤È¤Î·ëËö¤Ï¥¿¥«¥é¥Å¥«¤é¤·¤¯Ì£ÉÕ¤±¤µ¤ì¡¢¤È¤¤á¤¤ÎÂçÃÄ±ß¤ÏËÜºî¤ÇÂ´¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿Éñ¶õ¤Ø¤Î¤Ï¤Ê¤à¤±¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
µ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿ÁíÍý¤òÎäÀÅ¤«¤ÄÅª³Î¤ÊÂÐ±þ¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÈë½ñ´±¤Î°æºä¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÀ±ÁÈ¤Î¿·¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ÇÀéÀ±¤À¡£¿´¤Î±üÄì¤ËÈë¤á¤ëÌî¿´¤È¤Î³ëÆ£¤òÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
ºÇ½é¤Ï·¼²ð¤ËÊò¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¼¡Âè¤ËÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÈÖ¾ì¤Î¤¾¤ß¤Ë¡¢¿·¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤Î»í¤Á¤Å¤ë¡£²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬°ìµó°ìÆ°¤«¤éÉÔ»×µÄ¤ÈÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Ìî¡¹µÜËüºî¤ËÅ·Èô²Ú²»¡£Èë½ñ´±¥Á¡¼¥à¤Ï»°¼Ô»°ÍÍ¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç·¼²ð¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
À¯³¦¤òµí¼ª¤ë¥É¥ó¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÄá´ÝÂç¸ç(µ±·î¤æ¤¦¤Þ)¤Ï½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤Î±üÄì¤Ë¤Î¤¾¤¯ËÜ²»¤¬ÉÝ¤¤¡£¶â¤ÇÅ¾¤Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¸Å·´Í´(¶ËÈþ¿µ)¤Ï¡¢¶ËÈþ¤ÎÍÛ¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬¡¢¥Ú¥ó¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¼ã¤Æü¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£·¼²ð¤Î¹¥Å¨¼ê¡¦»³À¾¤¢¤«¤Í(¾®ºù¤Û¤Î¤«)¤Ï¡¢·¼²ð¤È¤ÎÌ©¤«¤Ê´Ø·¸¤òÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯±é¤¸¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¸«¤»¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Î¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥»¥ó¥È¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ê¥ê¥«¥ï¤ò±é¤¸¤ëÎÜÍþ²Ö²Æ¤¬Ãú¡¹È¯»ß¤ÎÂç·òÆ®¡£Éã¤Ë¿´¤òÊÄ¤¶¤¹Â©»Ò¤Î¹õÅÄÆÆÉ§¤Ëµ©Ø¹¤«¤º¤È¡¢·¼²ð¤ÎS P¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë·Ù´±¤ÎÂç´ØÊ¿ÂÀÏº¤ËÂç´õñ¥¤È¡¢´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¥¹¥¿¡¼¤¬ÈþÌ£¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÌû²÷¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£·¼²ð¤ÎµÁ·»¡¦ÏÌÊ¥±Æ¸×(ÊË³¤¤µ¤ê¤ª)¤Ï±Ç²è¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÆÍÁ³¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¾®ÌîÅÄ¼ÒÄ¹(¤Ò¤í¹áÍ´)¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¡¢Âç¹©¤ÎÆî¾ò(µ±ºéÎè±û)¤È¾¾¥¸¥¤(Å·´õ¤Û¤Þ¤ì)¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ö¤ê¤Ï±Ç²è°Ê¾å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
È¾¥º¥Ü¥ó»Ñ¤Î¿¹ºêºâÌ³Âç¿Ã(¹É´õÍ®ÍÕ)¡¢Ê¡¼ª¤ÎµíÈø³°Ì³Âç¿Ã(Ë±¿¿ÅÍ°¦)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹õÅÄÆâ³Õ¤ÏÊÊ¤Î¶¯¤¤³ÕÎ½¤¾¤í¤¤¡£¸Å²ì(ÁóÉñºéÊâ)Î¨¤¤¤ëSP¤ÎÌÌ¡¹¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¡£²¸»Õ¡¦ÌøÀèÀ¸(Èþµ©Àé¼ï)¤¬·¼²ð¤ò¶µ¤¨Æ³¤¯¾ìÌÌ¤Î°ì¶Ê¤ÏÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸«¤»¾ì¤À¡£
¡Ö¿ô¤¢¤ë»°Ã«ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é²¿¸Î¤³¤ì¤ò¥¿¥«¥é¥Å¥«¤Ç¡©¡×¤ÈºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Çú¾Ð¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¤ÈÀµµÁ¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë´Ó¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤³¤ì¤Ï¥¿¥«¥é¥Å¥«¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÂêºà¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£¥¿¥«¥é¥Å¥«¡¦¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÊü±Ç¤òµ¡¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢±Ç²è¤È¤Î¸«Èæ¤Ù¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
Ê¸¡áÃæËÜÀé¾½
ÊüÁ÷¾ðÊó
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)12:45¡Á¤Û¤«
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§TAKARAZUKA SKY STAGE (¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹