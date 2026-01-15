¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡Ö¹ÈÇò¡×¢ª¡Ö¥«¥¦¥³¥ó¡×´Ö¤Ç¤Î¡È2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¿©»ö¡ÉÌÀ¤«¤¹¡ÖÆþ¤ê»þ´ÖÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛKing ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ª¡Ö±ÊÀ¥Î÷¤ÎRadioGARDEN¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¿Ëè½µ¿åÍË24¡§05¡Á24¡§25¤´¤í¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¹ÈÇò¡×¡Ë¤Î½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ó¥×¥ê¡ß¥ß¥Ã¥¡¼¡È±£¤ì¥ß¥Ã¥¡¼¡ÉÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê
3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿King ¡õ Prince¡£±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥ß¥Ë¡¼¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤¹¤´¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¢¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¶¦±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö½çÈÖ¤âºÇ½é¤ÎÊý¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
King ¡õ Prince¤Ï¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¸å¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥«¥¦¥³¥ó¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¡Ø¹ÈÇò¡Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ø¥«¥¦¥³¥ó¡Ù¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤â³«¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£Æþ¤ê»þ´ÖÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¿©¤ÙÊª¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¡Ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥È¡Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¿©»ö¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
情報:文化放送
¢¡±ÊÀ¥Î÷¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤ò²ó¸Ü
¢¡±ÊÀ¥Î÷¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¿©»ö¤òÌÀ¤«¤¹
情報:文化放送
