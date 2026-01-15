AKB48¥°¥ë¡¼¥×4ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê ¡È¥¦¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛAKB48¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¡ÖÃæÀÅª¤ÇÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ
ÁÒÌîÈø¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¡ô¥¦¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ä¡¼¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¸ª²¼¤Þ¤Ç¤Î¥»¥ß¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤«¤é´é¼þ¤ê¤ä¶ßÂ¤Ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¸ª¾å¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ü¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡×¡ÖÃæÀÅª¤ÇÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÁÒÌîÈø¤Ï2014Ç¯¡¢¥Á¡¼¥à8¤Î·§ËÜ¸©ÂåÉ½¤È¤·¤ÆAKB48¤Ë²ÃÆþ¡£2024Ç¯3·î¤ËAKB¥°¥ë¡¼¥×4ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
