¡Öfall on one¡ìs feet¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡ÖÂ¤Î¾å¤ËÍî¤Á¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯...¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öfall on one's feet¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢´íµ¡°ìÈ±¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÆñ¤òÆ¨¤ì¤ë¡¢¾å¼ê¤¯ÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öfall on one's feet¡×¤Ï¡¢¡ÖÆñ¤òÆ¨¤ì¤ë¡¢¾å¼ê¤¯ÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¡È·ë²ÌÅª¤Ë¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¡ÖEven after the mistake, he managed to fall on his feet.¡×
¡Ê¤½¤Î¥ß¥¹¤Î¸å¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Î©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô