µÙÆüÂÐ±þ¤äÅêÉ¼Æþ¾ì·ô¤ÎÃÙ¤ì¤â¡¡Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¡¡ÉÙ»³
½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¤ë¤ÈÁªµó¤ÎÆüÄø¤Ïº£·î27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅêÉ¼¤ò¼´¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¸ø¼¨¤Þ¤Ç¤¢¤È10ÆüÍ¾¤ê¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áªµó¤Î¼ÂÌ³¤ò¹Ô¤¦¸©Æâ¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶¿åµ¼Ô¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡KNB À¶¿åËüÍü»Ò µ¼Ô
¡Ö½°±¡Áª¤Î¸ø¼¨¤Þ¤ÇÃ»´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢µÞ¤¤¤Ç½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖµÙÆü¤ÎÂÐ±þ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬½àÈ÷¤òÃ´¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â·ë¹½ÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëº£¡¢°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¸õÊä¼Ô¤ËÅÏ¤¹¤Î¤Ü¤ê´ú¤äÏÓ¾Ï¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÁªµó¤Î7¤ÄÆ»¶ñ¡×¤Î½àÈ÷¤â¤®¤ê¤®¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡¾®¼é½á ½ñµÄ¹
¡Ö¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏµÙÆü¤È¤«¤ÎÂÐ±þ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
ÅêÉ¼»þ´Ö·«¤ê¾å¤²Í½Äê¤Î³êÀî»ÔÄ¹Áª¡¡¥À¥Ö¥ëÁªµó¤Î¾ì¹ç¤Ï·«¤ê¾å¤²¼è¤ê¤ä¤á
³Æ»ÔÄ®Â¼¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤âÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³êÀî»Ô¤Ç¤Ï»ÔÄ¹Áª¤ÎÅêÉ¼Æü¤¬Íè·î8Æü¤Ç¡¢ÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½°±¡Áª¤È¡Ö¥À¥Ö¥ëÁªµó¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼½ê¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¿Í¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢»ÔÄ¹Áª¤Ï¡¢º£²ó¡¢ÅêÉ¼½ªÎ»»þ´Ö¤ò2»þ´Ö·«¤ê¾å¤²¤Æ¸á¸å6»þ¤È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢½°±¡Áª¤È½Å¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢»ÔÁª´É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¸á¸å8»þ¤È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅêÉ¼½ê¤ÎÆþ¾ì·ô¤ÏÄÌ¾ï¡¢¸ø¼¨¸å¤¹¤ß¤ä¤«¤ËÍ¹Á÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°õºþ¤äÁª´É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢Í¹Á÷¤Ë¤«¤«¤ëÆü¿ô¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Èº£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ï½¾Íè¤è¤ê¤âÃÙ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÆþ¾ì·ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÉÙ»³»Ô¤ÏÆþ¾ì·ô¤ËµºÜ¤¹¤ëÆüÉÕ¤òÍè·î8ÆüÅêÉ¼¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁªµó¤ÎÆüÄø¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤Ë°õºþ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«É¼½ê¤Î³ÎÊÝ¤âµÞ¥Ô¥Ã¥Á
¤½¤·¤Æ¡¢³«É¼½ê¤Î³ÎÊÝ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼Í¿å»Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥ë¥Ó¥¹¾®¿ùÁí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿ー¤ò³«É¼½ê¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÅêÉ¼Æü¤ÎÁ°Æü¤Ë¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤Î¥¢¥é¥ó¥Þー¥ìÉÙ»³¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á»ÈÍÑ¤Ç¤¤º¡¢Â¾¤ÎÂÎ°é´Û¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÎÁªµó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀã¤Î±Æ¶Á¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÙ»³»ÔÁª´É¤Ï´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÀã¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£