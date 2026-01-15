Î©·û¡¦¸øÌÀ¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¡¡Í¿ÌîÅÞ¤ÇÄ¹Ç¯¤ÎÂÐÎ©´Ø·¸¤â¡Ä
½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï15Æü¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·ÅÞÀïÎ¬¡ÄµîÇ¯10·î¤«¤é¿åÌÌ²¼¤Ç¶¨µÄ¤â
Àè¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡¢Â³¤¤¤Æ¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡£ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Î·ë²Ì¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ¯ÅÞ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¦¤Ë¿·ÅÞ¤òºî¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö¸øÌÀÅÞ¡¦Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÂ¸Â³¤·¤¿¤Þ¤Þ¿·ÅÞ¤òÀßÎ©¡£ÃæÆ»¤Î´ú¤Î²¼¤Ë½¸¤Ã¤¿¿·¤·¤¤ÅÞ¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤ÏÂ¸Â³¤µ¤»¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¿·ÅÞ¤òÀßÎ©¡£¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¤ê¤¿¤¤µÄ°÷¤ÏÎ¥ÅÞ¤·¡¢¿·ÅÞ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¡¢Í¿ÅÞ¡¦ÌîÅÞ¤È¤·¤ÆÂÐÎ©´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿Î¾ÅÞ¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦»ÞÌîÂåÉ½¡ÊÅö»þ¡Ë¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¼«¸øÀ¯¸¢¤Î±äÌ¿¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¹ÔÆ°¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡×
¸øÌÀÅÞ¡¦»³¸ýÂåÉ½¡ÊÅö»þ¡Ë¡Ö¡ÊÅ´¿Í28¹æ¤ÎÂØ¤¨²Î¡Ë¼ê¤ò°®¤ì¡¡¼«Ì±¤È¸øÌÀ¡¡¤¿¤¿¤¤Ä¤Ö¤»¡¡Î©·û¡¦¶¦»º¡×
¸ß¤¤¤ËÀåË¯±Ô¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¿¤ëÁíÁªµó¤òÁ°¤Ë¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÀÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¡£ÌîÅÄÂåÉ½¤ÏÎ©·ûµÄ°÷¤é¤ÎÁ°¤Ç¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö10·î¤Ë¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤¬¤Ç¤¤¿º¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤à¤·¤íÁíºÛÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£µÞ¤ËÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ÁíºÛÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏµîÇ¯10·î¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¤Þ¤ÀÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤³¤Îº¢¤«¤é¿åÌÌ²¼¤Ç¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÈÆâ¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤âÊ®½Ð¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦Æ£¸¶µ¬âÃµÄ°÷¡ÖÅÞ¤ÎÂ¸Ë´¤Ë´Ø¤ï¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤¯°ìÉô¤ÎÊý¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¤È¡£ÉÔ°ÕÂÇ¤ÁÅª¤Ë²¿¤âÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾·½¸¡¢Íè¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÇò»æ¤Î°ÑÇ¤¾õ¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¿·¤·¤¤ÅÞÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¤À¤È¤¤¤¦µÄ°÷¤ÏÊ£¿ô¤¤¤¿¡£¡ØÌ±¼ç¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÂ³¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì±¼ç¤ÈÌ¾¤ÎÉÕ¤¯À¯ÅÞ¤ÎÌÌ±ø¤·¤À¤È»×¤¦¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¤¤Ê¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤À¤È»×¤¦¡£¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¬»¿Æ±¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¼«Ì±ÅÞÂ¦¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ´´Éô¡ÖÍ¸¢¼Ô¤ÎÁ°¤ËÁÈ¿¥Æâ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÌîÅÞÂ¦¤Î¤¢¤¬¤¤À¡×
¢£ºÆ¤Ó¸ýÊÄ¤¶¤¹¤â¡Ä¹â»Ô¼óÁê¡¢19Æü¤Ë²ñ¸«
ÁíÁªµó¤¬°ìµ¤¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿¤Î¤Ï14ÆüÌë¤Î¤³¤È¡£
¹â»Ô¼óÁê¡Ö¡ÊQ¡§²ò»¶¤Ï23Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©¡ËÄÌ¾ï¹ñ²ñÁá¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Íè½µ23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÍ¿ÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£15Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¡¢¸øÅ¡¤Ë¤³¤â¤ê¡¢Ãë²á¤®¤Ë´±Å¡¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤ËÃóºß¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ¹ñ¤Î½÷ÀÂç»È¤ÈÌÌ²ñ¡£¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡Ö»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤ÎÀè¤Ë¥¬¥é¥¹¤Î³³¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÁÈ¿¥¤Î´íµ¡¡¢¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï½÷À¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È½÷À¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÐ¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢»ä¤¿¤ÁÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï19Æü¤Ë²ñ¸«¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÑ¤â¤ëÀã¡Ä¡È¿¿Åß¤ÎÁíÁªµó¡É¤Ø
¡È¿¿Åß¤ÎÁíÁªµó¡É¤È¤Ê¤ì¤Ð36Ç¯¤Ö¤ê¡£»°Âç¹ëÀãÃÏÂÓ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç¡¢ÀÑ¤â¤ëÀã¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»Ô¤Î¿¦°÷¡£
¹â»³»Ô¤Î¿¦°÷¡ÖÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î·Ç¼¨¾ì¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¡×
Ëè²ó¡¢Áªµó¤Î»þ¤Ë¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¹â»³»Ô¤Î¿¦°÷¡Ö¡ÊQ¡§¸«¤ë¸Â¤êÃÖ¤±¤ë´¶¤¸¤¬Á´Á³¤·¤Ê¤¤¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Àã¤ò¤è¤±¤Æ¤«¤éÀßÃÖºî¶È¤ËÆþ¤ë¡×
¤·¤«¤·¡¢1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¹â»³»Ô¤Î¿¦°÷¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«½àÈ÷¤â´Þ¤á¤ÆÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¡£Àã¤ò°ìÈÖ¿´ÇÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¡×¿·ÅÞ·ëÀ®¤Î±Æ¶Á¤Ï¡£