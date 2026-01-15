68ºÐ¤Þ¤ÇÇ¯¶âÀÁµá¤ò¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢64ºÐ¤«¤é¤â¤é¤¨¤ëÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢68ºÐ¤Þ¤ÇÇ¯¶âÀÁµá¤ò¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·64ºÐ»þ¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ÆµëÍ¿¤¬¹â¤¯¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤êÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤¿Ê¬¤Ï¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢68ºÐ¤ÇÇ¯¶â¤òÀÁµá¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò68ºÐ¤«¤é·«²¼¤²¤·Áý³Û¤·¤¿Ç¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¤«¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÇ¯¶â¼õµë¤¹¤ë¤«¡¢Ç¯¶âÀÁµá»þ¤ËÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡§ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë
¶ä¹Ô°÷¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¼«±Ä¶È¤Ë¡£ÈÕº§¤Ç·ëº§¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Æü¡¹°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Ç¯¶âÁêÃÌ¤Ë¤â¿ï»þ±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë)
º£²ó¤Ï¡¢68ºÐ¤Þ¤ÇÇ¯¶âÀÁµá¤ò¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Q¡§68ºÐ¤Þ¤ÇÁ´¤¯Ç¯¶âÀÁµá¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö»ä¤Ï64ºÐ¤«¤éÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤â¼õµë»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¼Ô¤Ç¤¹¡£Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡¦Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¸½ºß¡¢·«²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£68ºÐ¤Þ¤ÇÁ´¤¯Ç¯¶âÀÁµá¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡© »þ¸ú¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡ÊT¤µ¤ó¡Ë
A¡§68ºÐ¤ÇÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤òÀÁµá¤¹¤ì¤Ð¡¢64ºÐ¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤â¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ°ì³ç¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹64ºÐ¤«¤éÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤â¼õµë¸¢¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢68ºÐ¤ÇÇ¯¶âÀÁµá¤Î¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ì¤Ð64ºÐ¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤â¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¡¢°ì³ç¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·64ºÐ»þ¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ÆµëÍ¿¤¬¹â¤¯¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤êÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤¿Ê¬¤Ï¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢68ºÐ¤ÇÇ¯¶â¤òÀÁµá¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò68ºÐ¤«¤é·«²¼¤²¤·Áý³Û¤·¤¿Ç¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¤«¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÇ¯¶â¼õµë¤¹¤ë¤«¡¢Ç¯¶âÀÁµá»þ¤ËÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡§ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë
¶ä¹Ô°÷¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¼«±Ä¶È¤Ë¡£ÈÕº§¤Ç·ëº§¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Æü¡¹°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Ç¯¶âÁêÃÌ¤Ë¤â¿ï»þ±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë)