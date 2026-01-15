³¤Æî¼«Í³ËÇ°×¹Á¡¢ÂÐ³°ËÇ°×»ö¶È¼Ô¤ÎÅÐÏ¿¿ô¤¬10Ëü¼ÒÄ¶¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñÆîÉô¤Î³¤Æî¼«Í³ËÇ°×¹Á¤Ç¤Ï¡¢Á´Åç¤Î¡ÖÉõ´Ø±¿±Ä¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ÂÐ³°ËÇ°×»ö¶È¼Ô¤Îµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤¸ýÀÇ´Ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯12·î18Æü¡Á2026Ç¯1·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤Ï4709¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¿·µ¬ÅÐÏ¿¿ô¤Ï3Ëü1000¼Ò¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê41¡¥7¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢³¤Æî¾Ê¤ÎÂÐ³°ËÇ°×»ö¶È¼Ô¤ÎÁí¿ô¤Ï10Ëü¼Ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉõ´Ø±¿±Ä¡×¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿À¯ºö¾å¤ÎÍ¥¶øºö¤È¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»Ô¾ì¼çÂÎ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Ãø¤·¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤¸ýÀÇ´Ø¤Ç¤ÏÄÌ´Ø»ö¶È¼Ô¤ÎÅÐÏ¿¿½ÀÁ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤òÀß¤±¤Æ¡¢15Ê¬Æâ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¸·³Ê¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢´ë¶È¤Î¼ÁÌä¤ËÀµ³Î¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë