¡È¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ ¥À¥¤¥Ï¥Ä¡ßSPK¤Î¡ÖD-SPORT Racing Team¡×¡¢2026Ç¯¤â¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä»²Àï¤Ø
¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤Ø»²Àï¤·¡¢ÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤òÎÌ»º¼ÖÎ¾¤Ø¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È¡Ê°Ê²¼¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ë¤È¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤ëSPK¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¡¢2026Ç¯¤â°ú¤Â³¤¡ÖD-SPORT Racing Team¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡È¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¡É¤È¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤¹¤½Ìî¤ò¹¤²¡¢¡ÈÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¤â¤Î¤Ë¡É¤¹¤ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡D-SPORT Racing Team¤ÏÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊWRC¡ËRALLY JAPAN¤ØÄ©Àï¤¹¤ë¤Û¤«¡¢TOYOTA GAZOO Racing ¥é¥ê¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢Á´ÆüËÜ¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤Ø¤Î»²Àï¤ò·×²è¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÉé²Ù´Ä¶¤Ç¤Î»ÈÍÑ¡¢Ã»´ü¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤Î²þÁ±³èÆ°¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¿Íºà°éÀ®¤È¡¢ÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤òÎÌ»º¼ÖÎ¾¤Ø¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖD-SPORT Racing Team¡×2026Ç¯¤Î¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ê35Ëç¡Ë
¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤¹¤½Ìî¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖD-SPORT & DAIHATSU Challenge Cup¡×¤òÁ´6¥«½ê¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖJAF¹ñÆâA¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¼èÆÀ»ñ³Ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡ÖD-SPORT & DAIHATSU Circuit Trial¡×¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÈSPK¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥À¥¤¥Ï¥Ä¼Ö¤Î³Ú¤·¤µ¡¢ÌÌÇò¤µ¤Ê¤É¤ò¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ØÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£