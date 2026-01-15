宮脇咲良×「フェリシモ」コラボブランドが登場！ 初心者でも挑戦しやすい“編み物キット”など展開
「フェリシモ」が展開する手づくりキットブランド「クチュリエ」と、LE SSERAFIMの宮脇咲良がコラボした編み物ブランド「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」が、1月19日（月）から予約受付を開始する。
【写真】基本の編み方が身につく！ 宮脇咲良が手がけた編み物キット＆ニットアイテム一覧
■宮脇咲良が企画段階から携わったブランド
今回登場するのは、“つくるよろこびは、ここにある。”をブランドコンセプトとする「クチュリエ」と、編み物愛好家として知られる宮脇咲良のコラボブランド。
ラインナップには、“愛編む with you（I am with you）”を合言葉に、初心者でも挑戦しやすい編み物キット3種と、まとうだけで心が満たされるニット素材のファッションアイテム2種が並ぶ。
編み物キットには、かぎ針編みの基礎が身につく「DIYクロッシェレッスンの会」をはじめ、韓国風スイーツをモチーフにしたポーチがそろう「DIYクロッシェスイーツポーチの会」、かぎ針いらずで結んで作れる「DIYショートストラップの会」を用意。かわいい小物がサクサク短時間で編める。
また、完成品として届けられるファッションアイテムには、「ファンシーヤーンニットキャップ」と「ニットビスチェ」を展開。宮脇咲良の感性が息づく、色使いや質感にこだわったアイテムで、“手づくりのぬくもりをそのまままとう”ような仕上がりが楽しめる。
【写真】基本の編み方が身につく！ 宮脇咲良が手がけた編み物キット＆ニットアイテム一覧
■宮脇咲良が企画段階から携わったブランド
今回登場するのは、“つくるよろこびは、ここにある。”をブランドコンセプトとする「クチュリエ」と、編み物愛好家として知られる宮脇咲良のコラボブランド。
編み物キットには、かぎ針編みの基礎が身につく「DIYクロッシェレッスンの会」をはじめ、韓国風スイーツをモチーフにしたポーチがそろう「DIYクロッシェスイーツポーチの会」、かぎ針いらずで結んで作れる「DIYショートストラップの会」を用意。かわいい小物がサクサク短時間で編める。
また、完成品として届けられるファッションアイテムには、「ファンシーヤーンニットキャップ」と「ニットビスチェ」を展開。宮脇咲良の感性が息づく、色使いや質感にこだわったアイテムで、“手づくりのぬくもりをそのまままとう”ような仕上がりが楽しめる。