¡¡2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é10Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°¦¼Â¤Á¤ã¤ó¡¢°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤È¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°Â¿´´¶ËþºÜ¤Ê¤ªÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ê¤À¤±¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤¬²ò¤±¤¿¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï½®»³µ×Èþ»Ò(34)¡£14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ(35)¡¢´Ý¹â°¦¼Â(35)¤È½Ð±é¡£½®»³¤Ï¾å²¼¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Ç¥·¥¢¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤Î¾å¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ü¥¢¥Ù¥¹¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢µÆÃÏ¡¢´Ý¹â¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÈÈù¾Ð¤à»Ñ¤Ë¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡¼♡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¯¤ß¤Ã¤¡¼Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¡×¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤ÎÂåÉ½³Ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ã¤¤º¢¤è¤êº£¤Î»Ñ¤ÎÊý¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤«¤â¡×¡ÖÀ³Ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬´é¤Ë½Ð¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¯¶È²È¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤ë¤«¤é¤¬¤Ã¤Ä¤¯´¶¤¸¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÄÙ¤·¤Æ¤ë»Ñ¤¬1ÈÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡½®»³¤Ï2008Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖPopteen¡×(³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥Ã¥×¥Æ¥£¡¼¥ó)¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢17¥«·îÏ¢Â³É½»æ¤ò¾þ¤ëµÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï19Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£21Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£