¤ï¤º¤«£·¤«·î¡ª¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÅÅ·â²òÇ¤¤Ë¡¢½ÉÅ¨¥Ð¥ë¥µ»Ø´ø´±¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡Ä¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£µ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¸½ÃÏ£±·î12Æü¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Î¹¹Å³¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿²òÇ¤·à¤ò¡¢½ÉÅ¨¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î»Ø´ø´±¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¤È¤·¤Æ114¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤òÌµÇÔ¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬À©ÇÆ¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤âÎà¤Þ¤ì¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£¤½¤Î¼êÏÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ºò²Æ¤Ë¸ÅÁã¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£·î11Æü¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÇÔ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¥¯¥Ó¤Ë¡£¤Þ¤µ¤«¤Î£·¤«·î¤Çµî¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï14¾¡£³Ê¬£²ÇÔ¤Ç£²°Ì¡¢¼ó°Ì¤Î¥Ð¥ë¥µ¤È¾¡ÅÀ£´º¹¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØMARCA¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤Ï15Æü¤Î¥é¥·¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¡¼¥ëÀï¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¥é¥¦¥ó¥É16¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤Ë¸ÀµÚ¡£¶¦¤Ë°ÊÁ°¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ç®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤À¡£»ä¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥·¥ã¥Ó¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤´Ø·¸¤À¡£Èà¤¬¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë¤¤¤¿»þ¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¤À¡£À®¸ù¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò¤É¤¦²þÁ±¤¹¤Ù¤¤«¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤Ã¤Èµ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¸½ºß44ºÐ¡£´ÆÆÄ¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¡£¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Çµ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¤Î¤«¡£µî½¢¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
