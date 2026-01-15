¡ÖÆüËÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï³Ú´Ñ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¶Ã°Û¤Î¶¯¤µ¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¡ÈÍ¾Íµ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬È¿±þ¡ÖÅöÁ³¡¢½à·è¾¡¡¦·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¸½ÃÏ£±·î14Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àá¤Î£²»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È£¸¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£³Ï¢¾¡¡¢10ÆÀÅÀ£°¼ºÅÀ¤È¶Ã°Û¤Î¶¯¤µ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×B¤ò¼ó°ÌÄÌ²á¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥è¥ë¥À¥ó¡ÊAÁÈ£²°Ì¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥è¥ë¥À¥óÀï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÎÆü´ÚÀï¼Â¸½¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØXports News¡Ù¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¡ÈÍ¾Íµ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡É¤ËÃåÌÜ¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤·ÆüËÜ¤¬½à¡¹·è¾¡¤òÆÍÇË¤·¡¢´Ú¹ñ¤â¥Ù¥¹¥È£¸¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÇË¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥¹¥È£´¤ÇÆü´ÚÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¼¡¤Î¥è¥ë¥À¥óÀï¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆüÄø¤ËÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¸½ºß¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬ÅöÁ³¡¢½à·è¾¡¡¢¤µ¤é¤Ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Ü¡¼¥ë¤Ï´Ý¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò³Ú´Ñ»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â¡£¤â¤Á¤í¤ó´ÊÃ±¤ËÆ»¤ò¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
