¡Ö¥¨ー¥ë¥¨ー¥ëHIROSHIMA¡×3·î5Æü¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡¡¹Åç±Ø¤ÈÊ¡²°2³¬¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ª
3·î¤Ë¹Åç±ØÆî¸ý¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¨ー¥ë¥¨ー¥ëA´Û¡×¤Î³µÍ×¤È¿·¤¿¤ÊÌ¾¾Î¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç±ØÆî¸ý¤Ë¤¢¤ë¥¨ー¥ë¥¨ー¥ëA´Û¤Ï3·î¡Ö¥¨ー¥ë¥¨ー¥ëHIROSHIMA¡×¤ÈÌ¾¾Î¤òÊÑ¤¨¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
1999Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍèºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¡¢É´²ßÅ¹¡¦Ê¡²°¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê1³¬¤«¤é3³¬¤Ë¤Ï¹Åç½é½ÐÅ¹¤ä¿·Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¤ä¥³¥¹¥áÅ¹¤Ê¤É30Å¹¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÉ´²ßÅ¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Æþ¤ë¡Ö¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¥âー¥ë¡×¤¬¥ー¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤ò¤¼¤Ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£µÜÏÆÌ÷ÃÎ µ¼Ô
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¹Åç±Ø¥Ó¥ë¥ß¥Ê¥â¥¢¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¹¹¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥¨ー¥ë¥¨ー¥ëHIROSHIMA2³¬¤Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤Ë¹Åç±Ø¥Ó¥ë¤È¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¤Ç·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ï8³¬～10³¬¤Ë¹Åç»ÔÎ©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û¤â³«´Û¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¤Ï3·î5Æü¤Ç¹Åç±Ø¼þÊÕ¤Î¹¹¤Ê¤ëÆø¤ï¤¤¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÜÏÆ µ¼Ô¡Ë
¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ê¡²°¤Î2³¬¤¬¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Åç±Ø¥Ó¥ë¥ß¥Ê¥â¥¢¤È·Ò¤¬¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Ê¡²°¤Î¸¼´Ø¸ý¤¬2³¬¤Ø¤ÈÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡²°¤â2³¬¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔÈ¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¡Ö¥¢¥Ç¤Ú¥·¥å¡×¤ä¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¡×¤Ê¤É¤¬¿·¤¿¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
É´²ßÅ¹¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÊ»¤»¤Æ¡Ö¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¥âー¥ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉ´²ßÅ¹¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯1·î15ÆüÊüÁ÷¡Û