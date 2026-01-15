¡Ö¿´¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¡ÖÂçÊÑº®Íð¡×Î©Ì±¡¦¸øÌÀ¤¬¡È¿·ÅÞ·ëÀ®¡É¹ç°Õ ¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¤Ø¡ÄÀÅ²¬¸©ÆâÁÈ¿¥¤ËÁö¤ë¾×·â¤È¸ÍÏÇ¤¤
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï1·î15Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò³«¤¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¿´¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¡ÖÂçÊÑº®Íð¡×Î©Ì±¡¦¸øÌÀ¤¬¡È¿·ÅÞ·ëÀ®¡É¹ç°Õ ¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¤Ø¡ÄÀÅ²¬¸©ÆâÁÈ¿¥¤ËÁö¤ë¾×·â¤È¸ÍÏÇ¤¤
¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ëÂç¤¤ÊÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÎ¾ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8Æü¤ÎÅê³«É¼¤ò¼´¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½°±¡Áª¡£Ç÷¤ë²ò»¶ÁíÁªµó¤Ø¡£ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬µÞÀÜ¶á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÎ©·ûÌ±¼çÅÞ ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡ä
¡ã¸øÌÀÅÞ ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡ä¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ò¤³¤ì¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤½¤ÎÃæÆ»¼çµÁ¤Î²ô¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÊâ¤À¤È¡×
¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©Ì±¸©Ï¢´´Éô¤Ï¡Ö¿´¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¡¢¸øÌÀ¸©ËÜÉô ´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÂçÊÑº®Íð¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢¤Î´´Éô¤Ï¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤ËÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ãÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢ ±ÈÅÄÂîÂåÉ½Êäº´¡ä¡Ö¿´¤ï¤¯¤ï¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤¬°ìË¢¿á¤«¤»¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬º£¡¢á´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤â¤¦°ìÊý¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸øÌÀÅÞÀÅ²¬¸©ËÜÉô¤Î´´Éô¤Ï¡¢º¤ÏÇ¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô ÁáÀî°é»Ò´´»öÄ¹¡ä¡ÖÆÍÁ³¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬Æþ¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼«ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Î¡Ê¿·ÅÞ·ëÀ®¤Î¡Ë¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤ÏÀ°Íý¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¡ÊÏ¢·È¤Ï¡ËÂçÊÑ¸·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù»ý¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¡¢µÄ°÷Æ±»Î¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢»ä¼«¿È¤âÂçÊÑº®Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸øÌÀÅÞËÜÉô¤Ï15ÆüÌë¡¢½êÂ°µÄ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¶ÛµÞ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£³ÆÅÞ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
Î¾ÅÞ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É³ÆÅÞ¤Ë¿·ÅÞ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬...
¡ã¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢ ÅÄÃæ·ò²ñÄ¹¡ä¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÅ²¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î©·û¡¢Ï¢¹çÀÅ²¬¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢3¼Ô¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÏ¢·È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ú¤Â³¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤Î¾å¤¬¤ë·ÐºÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÀ¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÖÄ¶Ã»´ü·èÀï¡×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÎÆ°¤¤ÏÍ¸¢¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤¦±Ç¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÅÞ¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡§¡Ö¸©Ï¢Æâ¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¡£ÁáµÞ¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¸©Áí»ÙÉô¡§¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¹ñÌ±¤Ë¤É¤ì¤À¤±¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«Èó¾ï¤Ëµ¿Ìä¡£À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
»²À¯ÅÞ¸©Ï¢¡§¡Ö¤É¤³¤ÎÅÞ¤È¤âÁÈ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ã±µ³¤ÇÅÞ¤Î¼çÄ¥¤ò¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ËÆÏ¤±¤ë¡×
¶¦»ºÅÞ¸©°Ñ°÷²ñ¡§¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤ÏÃæ±û¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁªµó¤Î¶¦Æ®¤äÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«°Õ³°¤À¡×
