¡Ö¼Â¼ÁÃ¦Ë¡¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×°Ý¿·µÄ°÷¤Ë¤è¤ë¡È¹ñÊÝÆ¨¤ì¡ÉÌäÂê¡¡£¶¿Í¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤ò½üÌ¾½èÊ¬¡¡¹ñÊÝÆ¨¤ì¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë´«Í¶¤·¤¿µ¿¤¤¤ÎÂçºå»ÔµÄ¤ÏÎ¥ÅÞ
¡¡°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¡È¹ñÊÝÆ¨¤ì¡ÉÌäÂê¡££¶¿Í¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤Ë½üÌ¾½èÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê°Ý¿·¡¡ÆîÌîÍµ»Ò¿À¸Í»ÔµÄ¡¡µîÇ¯£±£²·î¡Ë¡Ö¡Ê£Ñ¡È¹ñÊÝÆ¨¤ì¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡©¡ËËÜÉô¤ÎÊý¤«¤éÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆîÌîÍµ»Ò¿À¸Í»ÔµÄ¡¢Ä¹ºêµ×ÈþÆôºê»ÔµÄ¡¢Ê¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÄ¹ºê´²¿ÆµÄ°÷¡¢ÀÖÀÐÍýÀ¸µÄ°÷¤Î£´¿Í¤Ï¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¼ÉÕ¤òÆ¨¤ì¤Æ¤è¤êÄã³Û¤Ê¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤·¤«»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¹ñÊÝÆ¨¤ì¡É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ä´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï¤³¤Î£¶¿Í¤ò½üÌ¾½èÊ¬¤È¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê°Ý¿·¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡Ë¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Þ¤¸¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£ËÍ¤ÏÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼Â¼ÁÃ¦Ë¡¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉ»ßºö¡¦Ë¡²þÀµ¤âµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡°ìÊý¡¢º´ÃÝÍþÊÝÂçºå»ÔµÄ¤Ï¡È¹ñÊÝÆ¨¤ì¡É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë´«Í¶¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£±£´Æü¡¢Î¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤¿¤á°Ý¿·¤Ï¼õÍý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£