¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡ÛÅìµþSGÊ¡ÅÄ·òÂÀ¡¡Êì¹»¡¦ÌÀÂç¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë´î¤Ó¡Ö°Â¿´¤·¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤¿¡×7Ç¯Á°¤Ï¼ç¾¤ÇV¹×¸¥
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô¤ÎÅìµþSG¤Ï15Æü¡¢¼¡Àá¡¦»°½ÅÀï¡Ê17Æü¡¢»³Íü¡¦JIT¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥ó¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ø¸þ¤±¤ÆÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤òÈ¯É½¡£10Æü¤Î¿À¸ÍÀï¤Ç½ªÎ»´ÖºÝ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿SHÊ¡ÅÄ·òÂÀ¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥ê¥¶¡¼¥ÖÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Àá¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëµÕÅ¾Éé¤±¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ÎÂ¿¤µ¤òÈ¿¾ÊÅÀ¤Ëµó¤²¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹Ô¤¯Ãæ¤Ç¤âÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È²þÁ±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¸ÍÀïÍâÆü¤Î11Æü¤Ë¤ÏÁ´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÀÂç¤ÏÊ¡ÅÄ¤¬¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿2018Ç¯ÅÙ°ÊÍè7µ¨¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£2Æü¤Î½à·è¾¡¡Êµþ»ºÂçÀï¡Ë¤Ï¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¤¬¡¢·è¾¡ÅöÆü¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë¹â¤¯80Ê¬´Ö¿ë¹Ô¤·¤¿·ë²Ì¤¬ÌÀÂç¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£°Â¿´¤·¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò´î¤Ó¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯ÌÀÂç½Ð¿È¤ÇÊ¡ÅÄ¤Î2³ØÇ¯¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëFLÈ¤ËÜÎ¶²í¡Ê27¡Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡£Íê¤â¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¶¯¤¤ÌÀ¼£¤¬¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£¡Ö¡ÊÊ¡ÅÄ¡Ë·òÂÀ¤µ¤ó¤Î»þ¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢4Ç¯À¸¤ÎÃÄ·ë¤äÁª¼êÆ±»Î¤Îå«¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿¡£