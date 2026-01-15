Netflix¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡ÙË×Æþ·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ÂÃ«¤Ë¾åÎ¦¡¡¡Ö¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤í¤ó¤À¡×¡Ö¹Ë°ú¤¡×¤Ê¤É¤òÂÎ¸³
¡¡Netflix¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëË×Æþ·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNetflix ½ÂÃ«¥ê¥¢¥ë¡¦¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¥Õ¥¯¥é¥¹Æâ¡ÖÅìµÞ¥×¥é¥¶½ÂÃ«¡×3³¬¤Ç¤¢¤¹16Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÆâÍ÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø½ÂÃ«¥ê¥¢¥ë¡¦¥¤¥«¥²¡¼¥à¡ÙÆâÉô¼Ì¿¿
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥½¥¦¥ë¡ÊÀ»¿åÆ¶¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢º£²ó¤¬ÂÔË¾¤ÎÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ë¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¥ó¥°¥¹¥á¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¥³¡¼¥ê¡¼¡¦¥ì¥Ã¥É¥â¥ó¥É»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç±ÇÁü¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡È¥¤¥«¥²¡¼¥à¡É¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡È¥×¥ì¡¼¡É¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤ä¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢¡È¿ÍÀ¸°ìÈ¯µÕÅ¾¡É¤Î¹â³Û¾Þ¶â¤ò·ü¤±¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¡ÖÉé¤±¤¿¤éÂ¨Ã¦Íî¡×¤Î²á¹ó¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¹¥ê¥é¡¼¡£ºòÇ¯ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡É¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï¡¢½é½µ¤ËÆüËÜ¤ò´Þ¤à93¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇTOP10¤Î¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÇÛ¿®¸å3Æü´Ö¤Î»ëÄ°¿ô¤È¤·¤ÆNetflix»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤ËºîÉÊÆ±ÍÍ¡ÈÈÖ¹æ¡É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢´é¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ÅÐÏ¿¡£¡ÖRED LIGHT, GREEN LIGHT¡Ê¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤í¤ó¤À¡Ë¡×¡ÖTUG OF WAR¡Ê¹Ë°ú¤¡Ë¡×¡ÖMARBLES¡Ê¥Ó¡¼¶ÌÍ·¤Ó¡Ë¡×¡ÖMEMORY STEPS¡Ê¥¬¥é¥¹¤Î¶¶¡Ë¡×¡ÖROUND & ROUND¡Ê°Ø»Ò¼è¤ê¥²¡¼¥à¡Ë¡×¤Î5¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾å°ÌÀ®ÀÓ¼Ô¤Î¤ß¤¬6¤ÄÌÜ¤ÎºÇ½ª¥²¡¼¥à¡ÖTHE LAST SUPPER¡ÊºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¡Ë¡×¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¸«»öÍ¥¾¡¤·¤¿1¿Í¤À¤±¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëVIP ROOM¤Ø¤È¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥â¥ó¥É»á¤Ï¡ÖÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬ÍÍø¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎÏ¤è¤ê¤âÈ½ÃÇÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃ¯¤Ë¤Ç¤â¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Ï10ºÐ¤Û¤É¤Î»Ò¤É¤â¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥è¥ó¥Ò¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»Ü¡£VIP ROOM¤Ç²á¤´¤¹¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¤ÎVIP¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¿¼¤¯À¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÅìµÞ¥×¥é¥¶½ÂÃ«¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅìµÞÉÔÆ°»º¤ÎÃæÂ¼¸»á¡ÊÅÔ»Ô»ö¶È¥æ¥Ë¥Ã¥È ½ÂÃ«»ö¶ÈËÜÉô ½ÂÃ«±¿±Ä»ö¶ÈÉô Åý³çÉôÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¡Ö½ÂÃ«¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ì½ÖËº¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¹â¤¤Ë×Æþ´¶¤¬¤¢¤ëÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê½ÂÃ«¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î12·îÃæ½Ü¤«¤éÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¡ÈÎÐ¥¸¥ã¡¼¥¸¡É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëÆÃÅµÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤¬°ìÉô´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤â¾å¡¹¡£Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï·î1Ëü¡Á2Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¤³¦Åª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È½ÂÃ«¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡ÖNetflix ½ÂÃ«¥ê¥¢¥ë¡¦¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¤Ï1·î16Æü¤«¤é7·î20Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
