Æý»ù2¿Í»¦³²¤ÇÊì¿Æ¤ËÄ¨Ìò12Ç¯¡¡¡Ö»ÄÇ¦¡×¤È±§ÅÔµÜÃÏºÛ
¡¡ÆÊÌÚ¸©¾®»³»Ô¤Ç2022Ç¯¤È23Ç¯¡¢½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆý»ù2¿Í¤ò»¦³²¤·¡¢°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦°ËÆ£¼·Èþ»ÒÈï¹ð¡Ê38¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢±§ÅÔµÜÃÏºÛ¤Ï15Æü¡¢Ä¨Ìò12Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò15Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡»ùÅç¸÷É×ºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡¢ÂáÊá¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ¿¿ôÁ÷¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¼«¤é¤Î¹ÔÆ°¤ÎÁ±°¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡Ö´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§Äê¡£½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤2¿Í¤ò»¦³²¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö»ÄÇ¦¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ºÌäÂê¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤ÇÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¸òºÝÁê¼ê¤Ë¤âÀÕÇ¤¤Î°ìÃ¼¤Ï¤¢¤ê¡¢Èï¹ð¤À¤±¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤»¤ë¤Î¤ÏÁêÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£