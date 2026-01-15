ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦´ä´Ü¥³¡¼¥Á¡¡ÇØÈÖ¹æ¾ù¤Ã¤¿Í¸¶¤Ë¡Ö4Ç¯¤Ç74¾¡¡×´üÂÔ¡¡¡Ö20¾¡¤¹¤ëÇ¯¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ÐÌµÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ä´Ü³Ø2·³ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¤¬15Æü¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ74¤ò¾ù¤Ã¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤Ë¡Ö4Ç¯¤Ç74¾¡¡×¤ÈÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê´Ö¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ¤ò¾ù¤é¤ì¤¿Â¦¤¬¤ªÎé¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ë¤³¤È¤¬¹±Îã¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2024Ç¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¡¢ÇØÈÖ¹æ17¤ò¾ù¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥±¥ê¡¼Åê¼ê¤ÎºÊ¥¢¥·¥å¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Í¸¶¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¤¯¤é¤¤¤¯¤ë¤«¤Ê¤È¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤È¤«¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¸¥ç¡¼¥¯¡£¡ÖÁª¼êÆ±»Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¹âµé¤Ê¤ª¼ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢4Ç¯Áí³Û20²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¤Ç¡¢11Ç¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¸½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤ÈÊÂ¤ÖµåÃÄºÇ¹âÇ¯Êð5²¯±ß¡£´ä´Ü¥³¡¼¥Á¤Ï¾ù¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÍ¸¶¤Ë¤Ï4Ç¯¤Ç74¾¡¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡£17¡¢18¾¡¡£ÌµÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£20¾¡¤¹¤ëÇ¯¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ÐÌµÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡¡