¡ÚÆîº»ÎÉ¡õ½Ð¸ý²Æ´õ¤Ë20¤Î¼ÁÌä¡Û¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÂç¶â¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¡ÖÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò°ì¸À¤ÇÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡©¡×±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¡Ê1·î16Æü¸ø³«/´ÆÆÄ¡§»ù»³Î´¡Ë¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤ÎÆîº»ÎÉ¡Ê23¡Ë¤È½Ð¸ý²Æ´õ¡Ê24¡Ë¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÂç¶â¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¡ÖÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò°ì¸À¤ÇÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö20¤Î¼ÁÌä¡×¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡ã¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤½÷Í¥¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
È¯É½Åö»þ21ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢Âè28²ó¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÇÈÌÚÆ¼¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¡£Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×VisionÉôÌç¡¢Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×Nippon Cinema NowÉôÌç¤Ë¸ø¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¡É¤òÉÁ¤¯¡£
Æî¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ø¹»¤Ë¤â²È¤Ë¤âµï¾ì½ê¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ºÝµ¶þ¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëËÑ½¨Èþ¡¢½Ð¸ý¤ÏÎ¦¾åÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼Ò¸òÅª¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¾å°Ì¤ËÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¹¥¤¤ÎÌð¸ýÈþÎ®¹È¤ò±é¤¸¤ë¡£Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤Íè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ä®¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤¦¡½¡½¡£
¡ÚÆî¡Û¤¤Ã¤È°ì½Ö¤Ç»È¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãù¶â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¤ß¤ó¤Ê¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡ª¥ª¡¼¥í¥é¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë1²ó¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¾ì½ê¤Ç¡£
¡Ú½Ð¸ý¡ÛÀÅ¤«¤Ë¤ªÃë¿²¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤â¡£
¡ÚÆî¡Û¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¤´ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Í¡£
¡ÚÆî¡Û¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¡ª¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£
¡Ú½Ð¸ý¡ÛLINEÊÖ¤¹¤Î¤òÃÙ¤¯¤·¤Ê¤¤¡¢¤«¤Ê¡£LINE¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë´ûÆÉ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆî¡Û³Î¤«¤ËÁá¤¤¡£»ä300·ï¤¯¤é¤¤Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¤¤¤Ä¤âÃÙ¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â»ä¤ÏLINE¤¬¿Í¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤³¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¿¤éÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¡ÚÆî¡Û¿·¤·¤¯Çã¤Ã¤¿·¤¤Ç·¤»¤¤ì¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¥¤¥é¥¤¥é¡Ä¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¡¢¤Þ¤¡¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆî¡Û¿Í¤È²ñ¤¦¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¡£°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¿Í¤È²ñ¤¦¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û»ä¤ÏµÕ¤Ç¿Í¤È²ñ¤ï¤º¤Ë¿²¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆî¡ÛÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£º£¤â¤½¤Î¤È¤¤Î°õ¾Ý¤Î¤Þ¤Þ¡£¤Ç¤â°Õ³°¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤¦¡Á¤ó¡Ä¤É¤³¤À¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆî¡Û¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û»ä¤ÏÀÅ¤«¤Ê»Ò¤À¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£²óµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢180ÅÙ¤¯¤é¤¤°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤¦¤·¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤·¡¢ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤È¿¿µÕ¡£
¡ÚÆî¡Û¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Ç¼è¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£¾ï¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÁ´Éô´é¤Ë½Ð¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤À¤·¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û»ä¤Ï´¶¾ð¤ò´é¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£¤ªÊ¢¶õ¤¤¤¿¤È¤¤È¤«¤Á¤ã¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆî¡Û¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¸½¾ì¤Ç¸«¤Æ¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£
¡Ú½Ð¸ý¡ÛÆñ¤·¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆî¡Û¤³¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¤Á¤ç¤Ã¤È½¾»ÐËå¤Ë¶á¤¯¤Ê¤¤¡©
¡ÚÆî¡Û¤¢¡Á¡ª½¾»ÐËå¤À¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û½¾»ÐËå¤Ã¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÏÃ¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¡£µ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£
¡ÚÆî¡Û¤¦¤ó¤¦¤ó¡ª¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¡£¤Ç¤âÍ§¤À¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤Í¡£
¡ÚÆî¡Û¸µ¡¹¥é¥Ã¥×¤ò¤è¤¯Ä°¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤Þ¤ê°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤Î¥é¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï»£±Æ¤Î3ÆüÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¥¿¥¤¥È¥ë¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¸òº¹ÅÀ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¡£Âç¤¤¤Æ»Ï©¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤òÁö¤ë¤Î¤âµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆî¡Û¤ª¸ß¤¤¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¿çÌ²¤¬²÷Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¸À¤Ç¤âµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ø·¸À¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û»ä¤Ï°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸÷¤â²»¤â¤Ä¤±¤º¡¢°ì¿Í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¡£
¡ÚÆî¡ÛÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡£º£¤Î»þ´ü¤À¤È¥«¥Ë¤È¤«¡£¥«¥ËÂç¹¥¤¡ª
¡Ú½Ð¸ý¡Û¥é¡¼¥á¥ó¡ª
¡ÚÆî¡Û»ä¤â¥é¡¼¥á¥ó¤À¤Ê¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¶ØÃÇ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ·ë¹½¿©¤Ù¤ë¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆî¡Û»ä¤Ï¿É¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û»ä¤â¿É¤¤¥é¡¼¥á¥ó¡ª
¡ÚÆî¡ÛÊÙ¶¯¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ã¤Æ¶µÍÜ¤Ê¤¤¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð¸ý¡ÛÆü¾Æ¤±»ß¤áÅÉ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Îº¢¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¡Ö²÷Ä´¤À¤è¡ª¡×¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¡¼¥¯Æþ¤ì¤Æ5Ê¸»ú¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÚÆî¡Û¤¦¤ó¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ú½Ð¸ý¡ÛÉðÃÒ¡ÊÂçÀ¯ÑÛ¡Ë¤ÈÂ¼¾å¡ÊÝ¯°æ·ò¿Í¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂçÇú¾Ð¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«»£±Æ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆî¡ÛÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¿çÌ²Âè°ì¡ª
¡ÚÆî¡Û¤½¤ì¤³¤½Ëü»ö²÷Ä´¡ª
¡Ú½Ð¸ý¡Û¤¢¤Ã´Ö°ã¤¨¤¿¡Ä¤½¤ì¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆî¡Û¤¦¡Á¤ó¡Ä²÷Ä´¤Ç¡ª
¡Ú½Ð¸ý¡Û»ä¤â¤¹¤´¤¯²÷Ä´¡ª
¡ÚÆî¡Û¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¡£ÃÎ¼±¤Ã¤ÆÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢É¬¤ºÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£ÃÎ¤Ã¤ÆÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½Ð¸ý¡ÛÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£»ä¤Ï¤ä¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤â¤¦¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§²ÃÆ£Àé²í
¡ãÆîº»ÎÉ¡ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ºäËÜ»ÖÊæ¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§Éðµ×¿¿Íý¹¾
¡ã½Ð¸ý²Æ´õ¡ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ÎëÌÚ³¤´õ»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§Æ»Ã¼ °¡Ì¤
2002Ç¯6·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2017Ç¯8·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÍÄ¤Ê»Ò¤ï¤ì¤é¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¡¢½é¼ç±é±Ç²è¡Ø»ÖÇµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤ÇÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Û¤«¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ø½÷¿À¤Î¶µ¼¼¡Á¥ê¡¼¥¬¥ëÀÄ½ÕÇò½ñ¡Á¡Ù¡Ø·¯¤ËÆÏ¤±¡Ù¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡Ø³°Æ»¤Î²Î¡Ù¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â the shapes of love¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤³¤Î»Ò¤Ï¼Ù°¡Ù¡Ø°¦¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÌ¤Ë¡Ù¤Ê¤É¡£
2001Ç¯10·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»2Ç¯¤Î¤È¤¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2018¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡ÖSeventeen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¡Önon-no¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£2019Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥³¥¢¡Ù¤Ç¤Î¼ç±é¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉñµ¸¤µ¤ó¤Á¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤µ¤ó¡Ù¡Ø¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡Ù¡Ø·¯¤¬¿´¤ò¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡Ù¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù¡ØÍ¾Ì¿°ìÇ¯¤ÎËÍ¤¬¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤Î·¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ÏÃ¡£¡Ù¡ØÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡Ù¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù¤Ê¤É¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤½÷Í¥¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡Æîº»ÎÉ¡õ½Ð¸ý²Æ´õW¼ç±é±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù
È¯É½Åö»þ21ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢Âè28²ó¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÇÈÌÚÆ¼¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¡£Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×VisionÉôÌç¡¢Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×Nippon Cinema NowÉôÌç¤Ë¸ø¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¡É¤òÉÁ¤¯¡£
¢¡Q1¡¥¤â¤·ËÜÅö¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÂç¶â¡×¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¡ÚÆî¡Û¤¤Ã¤È°ì½Ö¤Ç»È¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãù¶â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¤ß¤ó¤Ê¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡ª¥ª¡¼¥í¥é¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë1²ó¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¾ì½ê¤Ç¡£
¢¡Q2¡¥¤â¤·Æó¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤é¡©
¡Ú½Ð¸ý¡ÛÀÅ¤«¤Ë¤ªÃë¿²¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤â¡£
¡ÚÆî¡Û¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¤´ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Í¡£
¢¡Q3¡¥¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤ÀµµÁ¤ä¥ë¡¼¥ë¡×¤Ï¡©
¡ÚÆî¡Û¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¡ª¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£
¡Ú½Ð¸ý¡ÛLINEÊÖ¤¹¤Î¤òÃÙ¤¯¤·¤Ê¤¤¡¢¤«¤Ê¡£LINE¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë´ûÆÉ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆî¡Û³Î¤«¤ËÁá¤¤¡£»ä300·ï¤¯¤é¤¤Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¤¤¤Ä¤âÃÙ¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â»ä¤ÏLINE¤¬¿Í¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤³¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¿¤éÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¢¡Q4¡¥¡ÖËü»ö²÷Ä´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿¡¢ºÇ¶á¤Î¾®¤µ¤Ê¥¤¥é¥¤¥é¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª
¡ÚÆî¡Û¿·¤·¤¯Çã¤Ã¤¿·¤¤Ç·¤»¤¤ì¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¥¤¥é¥¤¥é¡Ä¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¡¢¤Þ¤¡¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡Q5¡¥±Ç²è¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Æó¿Í¤Î¡Ö¥¯¥½¤ÊÆü¡¹¤ò¤Ö¤Á²õ¤¹¤¿¤á¤Î¸°¡×¤Ï¡©
¡ÚÆî¡Û¿Í¤È²ñ¤¦¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¡£°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¿Í¤È²ñ¤¦¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û»ä¤ÏµÕ¤Ç¿Í¤È²ñ¤ï¤º¤Ë¿²¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡Q6¡¥2019Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥³¥¢¡×¤Ç¶¦±é¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤È¸½ºß¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡©
¡ÚÆî¡ÛÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£º£¤â¤½¤Î¤È¤¤Î°õ¾Ý¤Î¤Þ¤Þ¡£¤Ç¤â°Õ³°¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤¦¡Á¤ó¡Ä¤É¤³¤À¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆî¡Û¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û»ä¤ÏÀÅ¤«¤Ê»Ò¤À¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£²óµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢180ÅÙ¤¯¤é¤¤°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤¦¤·¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤·¡¢ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤È¿¿µÕ¡£
¢¡Q7¡¥¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡©
¡ÚÆî¡Û¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Ç¼è¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£¾ï¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÁ´Éô´é¤Ë½Ð¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤À¤·¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û»ä¤Ï´¶¾ð¤ò´é¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£¤ªÊ¢¶õ¤¤¤¿¤È¤¤È¤«¤Á¤ã¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆî¡Û¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¸½¾ì¤Ç¸«¤Æ¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£
¢¡Q8¡¥Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò°ì¸À¤ÇÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡©
¡Ú½Ð¸ý¡ÛÆñ¤·¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆî¡Û¤³¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¤Á¤ç¤Ã¤È½¾»ÐËå¤Ë¶á¤¯¤Ê¤¤¡©
¡ÚÆî¡Û¤¢¡Á¡ª½¾»ÐËå¤À¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û½¾»ÐËå¤Ã¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÏÃ¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¡£µ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£
¡ÚÆî¡Û¤¦¤ó¤¦¤ó¡ª¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¡£¤Ç¤âÍ§¤À¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤Í¡£
¢¡Q9¡¥¥é¥Ã¥×¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡©
¡ÚÆî¡Û¸µ¡¹¥é¥Ã¥×¤ò¤è¤¯Ä°¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤Þ¤ê°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤Î¥é¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï»£±Æ¤Î3ÆüÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡Q10¡¥¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
¡Ú½Ð¸ý¡Û¥¿¥¤¥È¥ë¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¸òº¹ÅÀ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¡£Âç¤¤¤Æ»Ï©¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤òÁö¤ë¤Î¤âµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢¡Q11¡¥»£±Æ´ü´ÖÃæ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤¬¡ÖËü»ö²÷Ä´¡×¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©
¡ÚÆî¡Û¤ª¸ß¤¤¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¿çÌ²¤¬²÷Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¸À¤Ç¤âµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ø·¸À¡£
¢¡Q12¡¥Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤êÇº¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤È¤¡Ö¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¡×¤Ï¡©
¡Ú½Ð¸ý¡Û»ä¤Ï°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸÷¤â²»¤â¤Ä¤±¤º¡¢°ì¿Í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¡£
¡ÚÆî¡ÛÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡£º£¤Î»þ´ü¤À¤È¥«¥Ë¤È¤«¡£¥«¥ËÂç¹¥¤¡ª
¢¡Q13¡¥¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¡Ö¶ØÃÇ¤ÎÌë¿©¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª
¡Ú½Ð¸ý¡Û¥é¡¼¥á¥ó¡ª
¡ÚÆî¡Û»ä¤â¥é¡¼¥á¥ó¤À¤Ê¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û¶ØÃÇ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ·ë¹½¿©¤Ù¤ë¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡Q14¡¥¹¥¤ß¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡©
¡ÚÆî¡Û»ä¤Ï¿É¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡£
¡Ú½Ð¸ý¡Û»ä¤â¿É¤¤¥é¡¼¥á¥ó¡ª
¢¡Q15¡¥10Âå¤Î¼«Ê¬¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤òÂ£¤ë¤Ê¤é¡©
¡ÚÆî¡ÛÊÙ¶¯¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ã¤Æ¶µÍÜ¤Ê¤¤¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð¸ý¡ÛÆü¾Æ¤±»ß¤áÅÉ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Îº¢¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¢¡Q16¡¥±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¡Ö¤¿¤Ã¤¿5Ê¸»ú¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¤Ç¡ª
¡Ú½Ð¸ý¡Û¡Ö²÷Ä´¤À¤è¡ª¡×¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¡¼¥¯Æþ¤ì¤Æ5Ê¸»ú¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÚÆî¡Û¤¦¤ó¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¢¡Q17¡¥±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¿Í¤¬¡¢»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»£±ÆÎ¢ÏÃ¤Ï¡©
¡Ú½Ð¸ý¡ÛÉðÃÒ¡ÊÂçÀ¯ÑÛ¡Ë¤ÈÂ¼¾å¡ÊÝ¯°æ·ò¿Í¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂçÇú¾Ð¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«»£±Æ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆî¡ÛÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡Q18¡¥2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¡Ö»Í»ú½Ï¸ì¡×¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡©
¡Ú½Ð¸ý¡Û¿çÌ²Âè°ì¡ª
¡ÚÆî¡Û¤½¤ì¤³¤½Ëü»ö²÷Ä´¡ª
¡Ú½Ð¸ý¡Û¤¢¤Ã´Ö°ã¤¨¤¿¡Ä¤½¤ì¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡Q19¡¥¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡Ö²÷Ä´¡×¤È¡ÖÉÔÄ´¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤éº£¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
¡ÚÆî¡Û¤¦¡Á¤ó¡Ä²÷Ä´¤Ç¡ª
¡Ú½Ð¸ý¡Û»ä¤â¤¹¤´¤¯²÷Ä´¡ª
¢¡Q20¡¥Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡ÊÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤³¤È¡Ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª
¡ÚÆî¡Û¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¡£ÃÎ¼±¤Ã¤ÆÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢É¬¤ºÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£ÃÎ¤Ã¤ÆÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½Ð¸ý¡ÛÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£»ä¤Ï¤ä¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤â¤¦¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§²ÃÆ£Àé²í
¡ãÆîº»ÎÉ¡ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ºäËÜ»ÖÊæ¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§Éðµ×¿¿Íý¹¾
¡ã½Ð¸ý²Æ´õ¡ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ÎëÌÚ³¤´õ»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§Æ»Ã¼ °¡Ì¤
¢¡Æîº»ÎÉ¡Ê¤ß¤Ê¤ß¡¦¤µ¤é¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯6·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2017Ç¯8·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÍÄ¤Ê»Ò¤ï¤ì¤é¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¡¢½é¼ç±é±Ç²è¡Ø»ÖÇµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤ÇÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Û¤«¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ø½÷¿À¤Î¶µ¼¼¡Á¥ê¡¼¥¬¥ëÀÄ½ÕÇò½ñ¡Á¡Ù¡Ø·¯¤ËÆÏ¤±¡Ù¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡Ø³°Æ»¤Î²Î¡Ù¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â the shapes of love¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤³¤Î»Ò¤Ï¼Ù°¡Ù¡Ø°¦¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÌ¤Ë¡Ù¤Ê¤É¡£
¢¡½Ð¸ý²Æ´õ¡Ê¤Ç¤°¤Á¡¦¤Ê¤Ä¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2001Ç¯10·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»2Ç¯¤Î¤È¤¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2018¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡ÖSeventeen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¡Önon-no¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£2019Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥³¥¢¡Ù¤Ç¤Î¼ç±é¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉñµ¸¤µ¤ó¤Á¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤µ¤ó¡Ù¡Ø¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡Ù¡Ø·¯¤¬¿´¤ò¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡Ù¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù¡ØÍ¾Ì¿°ìÇ¯¤ÎËÍ¤¬¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤Î·¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ÏÃ¡£¡Ù¡ØÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡Ù¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù¤Ê¤É¡£
¡ÚÆîº»ÎÉ¡õ½Ð¸ý²Æ´õ¤Ë¡Ö20¡×¤Î¼ÁÌä¡Û— ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ (@modelpress) January 15, 2026
??Âç¶â¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©
??¤â¤·Æó¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤é¡©
??Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò°ì¸À¤ÇÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡©
??¡Ö¶ØÃÇ¤ÎÌë¿©¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª
??º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¡Ö»Í»ú½Ï¸ì¡×¤Ç¡ª
?¾ÜºÙ¡õ»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿https://t.co/DRwyrBXvXf#Ëü»ö²÷Ä´ @lespros_sara @natsuki_deguchi pic.twitter.com/vc2F4y41qJ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û