ÌµÌÈµö¤ÇÃÎ¿ÍÂð¤ËÌµÀþ¶É¤ò³«Àß¤«¡¡ÂáÊá¤Î67ºÐÃË¡ÖÌµÀþµ¡¤òÃÖ¤¤¤¿¤À¤±¡×¤ÈÈÝÇ§¡¡¼¯»ùÅç¡¦±âÈþ»Ô
¼¯»ùÅç¸©±âÈþ»Ô¤ÇµîÇ¯2·î¡¢¹ñ¤ÎÌÈµö¤ò¼õ¤±¤º¤ËÌµÀþ¶É¤ò³«Àß¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢67ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅÇÈË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÀÒ¤¬±âÈþ»Ô¤Ç½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê67¡Ë¤Ç¤¹¡£
±âÈþ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏµîÇ¯2·î²¼½Ü¡¢ÁíÌ³Âç¿Ã¤ÎÌÈµö¤ò¼õ¤±¤º¤Ë±âÈþ»ÔÆâ¤ÎÃÎ¿Í¤Î¼«Âð¤ËÌµÀþµ¡¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÌµÀþ¶É¤ò³«Àß¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌµÀþµ¡¤òÃÖ¤¤¤¿¤À¤±¡×ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§
ÊÌ¤Î»ö°Æ¤Ç·Ù»¡¤¬ÃË¤ÎÃÎ¿ÍÂð¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ËÌµÀþµ¡¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÀþµ¡¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢ÅÅÇÈ¤òÁ÷¼õ¿®¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£·î14Æü¡¢ÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡ÖÌµÀþµ¡¤òÃÖ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç³«Àß¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦