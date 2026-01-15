FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷

ÌîºÚ¤ÎÈÎÇä»ö¶È¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¡¢¹ñ¤ËÌµÅÐÏ¿¤Ç½Ð»ñ¤òÊç¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿·§ËÜ¸©¤ÎÇÀ»ºÊªÈÎÇä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤é3¿Í¤¬15Æü¡¢Ê¡²¬ÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ë¿ÈÊÁ¤òÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¸©±§¾ë»Ô¤ÎÇÀ»ºÊªÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥°¥ê¥¹¶å½£¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¢ÈªÌîÇî¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¤éÃË3¿Í¤Ç¤¹¡£

3¿Í¤Ï2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢50Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃË½÷9¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÌîºÚ¤ÎÈÎÇä»ö¶È¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¹ñ¤ËÅÐÏ¿¤»¤º½Ð»ñ¤Î´«Í¶¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤Ï2017Ç¯¤´¤í¤«¤é¡Ö1¸ý200Ëü±ß¡×¡Ö1¤«·î5¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÎÇÛÅö¡×¤Ê¤É¤È½Ð»ñ¤òÊç¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£4Ç¯¸å¤Ë¤ÏÇ¯´Ö¤ª¤è¤½2500Ëü±ß¤ÎÍø±×¤ËÂÐ¤·¡¢5²¯±ß¤Û¤É¤ÎÇÛÅö¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ö¶È¤òÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£

3¿Í¤Ï¤ª¤è¤½200¿Í¤«¤é24²¯±ßÍ¾¤ê¤ò½¸¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ïº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤Ë¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£