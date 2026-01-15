»ÔÀîÂçÍ´»á¤é5¿Í¤ËJFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ç§Äê!! 23Ç¯Áª¼ê¸¢½àV¤Î¶á¹¾¹â¡¦Á°ÅÄ¹â¹§´ÆÆÄ¤â
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï15Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎPro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥³¡¼¥ÁÍÜÀ®¹Ö½¬²ñ¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DF»ÔÀîÂçÍ´»á(À¶¿å¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ)¤é5¿Í¤ËJFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÇ§Äê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡JFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ÔÀî»á¡¢ÂçÃ«½¨ÏÂ»á(Çð¥³¡¼¥Á)¡¢ÅÄÃæÃ£Ìé»á(±ºÏÂU-21´ÆÆÄ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á)¡¢Á°ÅÄ¹â¹§»á(¶á¹¾¹â¥µ¥Ã¥«¡¼Éô´ÆÆÄ)¡¢µÜß·¹À»á(¥¢¥ë¡¦¥Û¥í¡¼¥ÉFC¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á/¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢)¤Î5¿Í¡£º£¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¡¢J¥¯¥é¥Ö¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡JFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ÔÀî»á¡¢ÂçÃ«½¨ÏÂ»á(Çð¥³¡¼¥Á)¡¢ÅÄÃæÃ£Ìé»á(±ºÏÂU-21´ÆÆÄ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á)¡¢Á°ÅÄ¹â¹§»á(¶á¹¾¹â¥µ¥Ã¥«¡¼Éô´ÆÆÄ)¡¢µÜß·¹À»á(¥¢¥ë¡¦¥Û¥í¡¼¥ÉFC¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á/¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢)¤Î5¿Í¡£º£¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¡¢J¥¯¥é¥Ö¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£