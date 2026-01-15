JFA±Æ»³²í±ÊÁ°µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢³èÆ°¤Î±Êµ×Åª¶Ø»ß¡×¤Ê¤É¤Î½èÊ¬
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï15Æü¡¢ÀìÇ¤·ÀÌó¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢³èÆ°¤Î±Êµ×Åª¶Ø»ß¡×¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢³èÆ°¤ÎÌµ´ü¸Â¤Î¶Ø»ß¡×¤ÎÄ¨È³¤ò²¼¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÛÄê°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë·èÄê¤Ç¡¢´üÆü¤ÏºòÇ¯11·î13ÆüÉÕ¤±¡£¤½¤Î¸å¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤¬´þµÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯É½¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¨È³¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë½ÐÄ¥Àè¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤Îºá¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤È½·è¤ò¼õ¤±¡¢JFA¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿¸µJFAµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Î±Æ»³²í±Ê»á¡£JFA¤Ïµ¬Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂÌ¾¤äÌò¿¦¤ò¸øÉ½¤»¤º¡¢¡ÖÀìÇ¤·ÀÌó¼Ô¡×¤È¤Î¤ßÈ¯É½¤·¤¿¡£»ö°Æ¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö·ºÈ³Ë¡µ¬¤ËÄñ¿¨¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¼Ò²ñÅª¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¹Ô°Ù¡×¤È¤Î¤ßÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Æü¤ÎÍý»ö²ñ¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅòÀîÏÂÇ·ÀìÌ³Íý»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÂÌ¾¸øÉ½¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¡×¤Î¤¿¤á¡£°ìÊý¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¼ÂÁ©¡¦½å¼é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÆ©ÌÀÀ¤Î³ÎÊÝ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¿Ø¤Î»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¡¢ÅòÀîÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡Ö¤´¤â¤Ã¤È¤â¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤´»ØÅ¦¤Ï¤´»ØÅ¦¤Ç¼õ¤±¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È2·î°Ê¹ß¤ÎÍý»ö²ñ¤ÇµÄÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÅòÀîÀìÌ³Íý»ö¤ÏÅö³º¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼º¸ú½èÊ¬¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
