¤¢¤ëÆü¡¢½µ´©»ï¤Ë¾×·â¤Î·ÝÇ½¥¹¥¯¡¼¥×¤¬¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²¬ÅÄ¾»ÎÉ¤È¡¢À¶½ãÇÉ½÷Í¥¡¦ËÌ»³ÎÜÈþ¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤Ã¤ÈºÊ¤ÎÀ©ºÛ¤À¤è¤Í¡×¡Ö¾ðÊó¤ò¥ê¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±ü¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×À¤´Ö¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¿§¤á¤Î©¤Á¡¢µ¿¤¤¤ÎÌÜ¤Ï²¬ÅÄ¤ÎºÊ¡¦Æü¹áÎ¤¤Ø¤È¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Æü¹áÎ¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬»à¤ÎÈÝÄê¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡¢Èà½÷¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¡ÖÉ×¤òÇä¤Ã¤¿½÷¡×¤È¤·¤Æ·ã¤·¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÅª¤Ë¡£±ê¾å¤Ï²ÈÄí¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¡¦ÍªÂÀ¤Ï³Ø¹»¤Ç¡ÖÉÔÎÑ¤Î»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤¹¤¥¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥ó¥°Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø½µ´©»ï¤ËÉÔÎÑ¤ò¥Ð¥é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¡©¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤¹¤¥¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¿¡Ø½µ´©»ï¤ËÉÔÎÑ¤ò¥Ð¥é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¡©¡Ù