¡ØKing Gnu CEN¡ÜRAL Tour 2026¡ÙÄÉ²Ã¸ø±é·èÄê¡ª²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç2DAYS³«ºÅ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
KingGnu¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØKing Gnu CEN¡ÜRAL Tour 2026¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤¬7·î14¡¦15Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤«¤é3Ç¯¤Ö¤ê¤Î²£ÉÍ¸ø±é
King Gnu¤¬²£ÉÍ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï2023Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤«¤é3Ç¯¤Ö¤ê¡£º£¥Ä¥¢ー¤Ï¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂ¿ÅÔ»Ô¡¦¸ø±é¿ô¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢ー¡£²£ÉÍ¸ø±é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ·×16ÅÔ»Ô31¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤Î¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¸ø±é¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2·î11Æü¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAIZO¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖKing Gnu CEN¡ÜRAL Tour 2026 ¡ß ¥µ¥ó¥È¥êー ¥ªー¥ë¥Õ¥êー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÎÆÃÀß¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¤â¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ØKing Gnu CEN¡ÜRAL Tour 2026¡Ù
02/21¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê
02/22¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê
03/03¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Ûー¥ë
03/04¡Ê¿å¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Ûー¥ë
03/11¡Ê¿å¡Ë¹áÀî¡¦ ¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî
03/12¡ÊÌÚ¡Ë¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî
03/18¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê
03/19¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê
03/28¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° ¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä Âè1Å¸¼¨´Û
03/29¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° ¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä Âè1Å¸¼¨´Û
04/04¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦¹Åç¥°¥êー¥ó¥¢¥êー¥Ê
04/05¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦¹Åç¥°¥êー¥ó¥¢¥êー¥Ê
04/14¡Ê²Ð¡ËÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY
04/15¡Ê¿å¡ËÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY
04/21¡Ê²Ð¡ËÊ¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û
04/22¡Ê¿å¡ËÊ¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û
05/01¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥êー¥Ê
05/02¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥êー¥Ê
05/09¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡¦¼ëºí¥á¥Ã¥»¡¦¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー
05/10¡ÊÆü¡Ë¿·³ã¡¦¼ëºí¥á¥Ã¥»¡¦¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー
05/23¡ÊÅÚ¡Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦One Bangkok Forum
05/29¡Ê¶â¡Ë¹á¹Á¡¦AsiaWorld-Arena
05/30¡ÊÅÚ¡Ë¹á¹Á¡¦AsiaWorld-Arena
06/06¡ÊÅÚ¡ËÂæËÌ¡¦Taipei Arena
06/07¡ÊÆü¡ËÂæËÌ¡¦Taipei Arena
06/13¡ÊÅÚ¡Ë¾å³¤¡¦TBA
06/14¡ÊÆü¡Ë¾å³¤¡¦TBA
06/20¡ÊÅÚ¡Ë¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME
06/21¡ÊÆü¡Ë¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME
07/14¡Ê²Ð¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¡¡¢¨ÄÉ²Ã¸ø±é
07/15¡Ê¿å¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¡¡¢¨ÄÉ²Ã¸ø±é
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.09 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖAIZO¡×
2026.02.11 ON SALE
SINGLE¡ÖAIZO¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØKing Gnu CEN+RAL Tour 2026¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://clubgnu.com/central_tour2026/
King Gnu OFFICIAL SITE
http://kinggnu.jp/