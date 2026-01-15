SixTONES¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥×¡¦¥ì¥¶ー¡¦¸÷Âô¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê½¸¹ç¡ª¥¯ー¥ë¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¹¤Æ¤¡×¡Ö°ÛÁÇºà¤Ç¤â¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¹õ¥¹¥ÈÍ¥¾¡¡×
¢£ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤ÈÆ±°áÁõ¤Ê¤¬¤é¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿Î¢É½»æ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õSixTONES¤¬°ÛÁÇºà¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÊÂ¤ó¤À¿§¤Ã¤Ý¤¤½¸¹ç¥«¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
»¨»ï¡ØMyojo¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢1·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØMyojo¡Ù3·î¹æ¤ÎÎ¢É½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£»¨»ïÈ¯ÇäÆü¤¬SixTONES¤Î¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆü¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÎ¢É½»æ¡£Àè¤ËÄÌ¾ïÈÇ¡¦¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤Ã¤ÆÎ¢É½»æ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥×¡¦¥ì¥¶ー¡¦¸÷Âô¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÁÇºà¤Î¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¹õ¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿SixTONES¡£
É½»æ¤Ç¤ÏÇòÇØ·Ê¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¢É½»æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±°áÁõ¤Ç¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÊÉÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÉº¤¦¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¹¤Æ¤¡×¡Ö°ÛÁÇºà¤Ç¤â¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¹õ¥¹¥ÈÍ¥¾¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£