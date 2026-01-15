¹â»Ô¥È¥ìー¥ÉÇÈµÚ¤ÇÌö¿Ê¤Ø¡¢¡Ö¹ÁÏÑ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡×´ØÏ¢¤ËÉ¾²Áµ¡±¿ ¡ã³ôÃµ¥È¥Ã¥×ÆÃ½¸¡ä
―½ÅÅÀÅê»ñÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ¹ñºö¤ÎÄÉ¤¤É÷¡¢ÊªÎ®´ØÏ¢´ë¶È¤Î¼ý±×³ÈÂç¤Ë´üÂÔËÄ¤é¤à―
¡¡½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Î´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡ÖÁªµó¤ÏÇã¤¤¡×¤Î¥¢¥Î¥Þ¥êー¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤äËÉ±Ò¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¸å·Ñ¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¤â¤È¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿½ÅÅÀÅê»ñÊ¬Ìî¤ËÂÐ¤·¡¢Åê»ñ²È¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ê¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë ¡Ö¹ÁÏÑ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¹ñºöÅª¤ÊÅê»ñÂ¥¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¹ÁÏÑµ¡Ç½¶¯²½¤Ç¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ø
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñ¤Ë¤è¤ë¶¯¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢17¤Î½ÅÅÀÅê»ñÊ¬Ìî¤òÁªÄê¤·¡¢¤³¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¹ÁÏÑ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¹ÁÏÑ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ーÂÐºö¤Î¶¯²½¤ä¡¢¹ÁÏÑ´ØÏ¢¼êÂ³¤¤ÎÅÅ»Ò²½¡¢¡Ö¥Ò¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï2023Ç¯7·î¤Ë¼«Æ°¼Ö¤Î°ìÂçÍ¢½ÐµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÌ¾¸Å²°¹Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åý°ì¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë°±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£Åö»þ¤ÏÉüµì¤Þ¤Ç¤Ë3Æü¤òÍ×¤·¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Á¥Çõ¿ô¤Ï37ÀÉ¡¢ÈÂÆþ¡¦ÈÂ½Ð¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¿ô¤Ï¿ä·×¤ÇÌó2ËüËÜ¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö <7203> [Åì¾Ú£Ð]¤Î°¦ÃÎ¸©¤È´ôÉì¸©¤Ë¤ª¤±¤ë4µòÅÀ¤â²ÔÆ¯Ää»ß¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤ÎÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ÁÏÑµ¡Ç½¤½¤Î¤â¤Î¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤âÆüËÜ·ÐºÑ¤òÎÏ¶¯¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤Ä¡£ÆüËÜ¤Î¹ÁÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¼è°·ÎÌ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Î¼çÍ×¹ÁÏÑ¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£±Ñ¥í¥¤¥º¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÅìµþ¤Î23Ç¯¤Î¼è°·ÎÌ¤Ï457ËüTEU¡ÊTEU¤Ï20¥Õ¥£ー¥È´¹»»¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¸Ä¿ô¤òÉ½¤¹Ã±°Ì¡Ë¤ÇÀ¤³¦¤Ç¤Ï46°Ì¡£À¤³¦¼ó°Ì¤Î¾å³¤¡Ê4915Ëü8300TEU¡Ë¤È2°Ì¤Î¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ê3901ËüTEU¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æµ¬ÌÏ¤ÏÎô¤ë¡£ÎÙ¹ñ¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Ï³ø»³¡Ê2303Ëü5734TEU¡Ë¤¬7°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤Î³¤¾å¸òÄÌ¤¬ÆüËÜ¤òÁÇÄÌ¤ê¤¹¤ë¾õ¶·¤ËÇï¼Ö¤¬³Ý¤«¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È³¦¤Ï³¤³°¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ËÍê¤ë¸¶ºàÎÁ¤äÉôºà¤Î¹¹¤Ê¤ë¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤ò´Å¤ó¤¸¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À½Â¤¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤¬°ìÃÊ¤ÈÄã²¼¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¾ÃÈñ¼ÔÂ¦¤Ï¹½Â¤Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤Ø¤ÎÇ¦ÂÑ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£´±Ì±°ìÂÎ¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¹ÁÏÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Îºþ¿·¤äÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëDX²½¤ò¿Ê¤á¡¢¹ÁÏÑ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏÁý¶¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ËÇ°×Âç¹ñ¤ò¼«Éé¤¹¤ëÆüËÜ¤ÏÌÀ¤ë¤¤Æ»¶Ú¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ü¥Þ¥ê¥³¥ó¤ä¹ÁÏÑ¥¯¥ìー¥ó´ØÏ¢¤ËÃíÌÜ
¡¡¹âµ¬³Ê¤Ê¹ÁÏÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷µ¡±¿¤Ï¡¢¹ñÅÚ¶¯ð×²½´ØÏ¢¤Ç¤â¤¢¤ë³¤¾åÅÚÌÚ¡Ê¥Þ¥ê¥³¥ó¡Ë´ë¶È¤Î¼õÃí¤Ë¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ºÇÂç¼ê¤Î¸ÞÍÎ·úÀß <1893> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤ÎËÉ±Ò´ØÏ¢¤ò´Þ¤à´±Ä£¹©»ö¤äÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ê¤ÉÂç·¿¹©»ö¤Î¼õÃí¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤Î¼õÃí¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¡£9·îÃæ´Ö´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤ÎÄÌ´ü·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï65¡ó¤È½çÄ´¤À¡£Åì°¡·úÀß¹©¶È <1885> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï26Ç¯3·î´ü¤Ë±Ä¶ÈÍø±×¤È·Ð¾ïÍø±×¤ÇÏ¢Â³ºÇ¹â±×¹¹¿·¤ò·×²è¡£9·îÃæ´Ö´ü±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ3.4ÇÜ¤È²óÉü¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¼ãÃÛ·úÀß <1888> [Åì¾Ú£Ð]¤Î³ô²Á¤ÏºòÇ¯Íè¹âÃÍ6170±ß¤Þ¤Ç¤Î½¤ÀµÍ¾ÃÏ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¡£¾ÃÇÈ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÉÔÆ°¥Æ¥È¥é <1813> [Åì¾Ú£Ð]¤Î9·îÃæ´Ö´ü±Ä¶ÈÍø±×¤Ï5.4ÇÜ¤ËµÞ³ÈÂç¡£½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ë²Í¶õÈ¯Ãí¤Î»ö°Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç³«¼¨¤Ï1·î9Æü¤ÈÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢È¯É½¸å¤Ë³ô²Á¤ÏµÞ¾å¾º¤·3000±ßÂæ¤Ëµï½ê¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¹ÁÏÑ¥¯¥ìー¥ó¹ñÆâºÇÂç¼ê¤Î»°°æ£Å¡õ£Ó <7003> [Åì¾Ú£Ð]¤ÏÇõÍÑ¿ä¿Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÎÀ®Ä¹´üÂÔ¤ä¡¢¹ñºö¤Ç¿Ê¤à¿¼³¤Ãµººµ¡¤ÎÊìÁ¥¤Î¿·Â¤¤ò½ä¤ë»×ÏÇ¤«¤éÂ¤Á¥¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤Î´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¯¥ìー¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Î¼õÃí¹â¤Ï¡¢Á°´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¸þ¤±Âç·¿°Æ·ï¤ÎÈ¿Æ°¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤âÄì·ø¤¯¿ä°Ü¡£ËÉÙ¤Ê¼ê»ý¤Á¹©»ö¤È³¤³°¤Ç¤ÎºÎ»»À¸þ¾å¤òÇØ·Ê¤Ë9·îÃæ´Ö´ü·è»»¤Ç¤ÏÇõÍÑ¿ä¿Ê¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤ÎÄÌ´ü±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤òÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡ ÁÒ¸Ë´ØÏ¢¶È¼Ô¤â¹ÁÏÑÊªÎ®¤ÎDX²½¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡£»°°æÁÒ¸Ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9302> [Åì¾Ú£Ð]¤ä»°É©ÁÒ¸Ë <9301> [Åì¾Ú£Ð]¡¢½»Í§ÁÒ¸Ë <9303> [Åì¾Ú£Ð]¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÒ¸ËÂç¼ê³Æ¼Ò¤ÏAI¤Ë¤è¤ëÊªÎ®¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¹¹¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»°½Å¸©¤Î»ÍÆü»Ô¹Á¤òËÜµò¤È¤·¤ÆÃæÉôºÇÂç¼ê¤ÎÁÒ¸Ë¶È¼Ô¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÆüËÜ¥È¥é¥ó¥¹¥·¥Æ¥£ <9310> [Åì¾Ú£Ð]¤Î26Ç¯3·î´ü¤Ï¡¢¿·µòÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²½àÈ÷¤äÂç·¿½¤Á¶·×²è¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤ÆºÇ½ª¸º±×Í½ÁÛ¤À¤¬¡¢PBR¡Ê³ô²Á½ã»ñ»ºÇÜÎ¨¡Ë¤Ï0.8ÇÜ¶áÊÕ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ´ØÏ¢¤ä³¤³°ÊªÎ®¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¾¦ºà¤Î¼è¤ê°·¤¤³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¿·µòÅÀ¤ÎÀ°È÷¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ß§ß·ÁÒ¸Ë <9304> [Åì¾Ú£Ð]¤Î26Ç¯3·î´ü¤Ï±Ä¶È¸º±×¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Â¤â¤È¤Ç¤Ï¿Í·ïÈñ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤ÏÀéÍÕ¸©Æâ¤Ë°ûÎÁÊªÎ®ÀìÍÑ¤ÎÁÒ¸Ë¤ò³«Àß¤¹¤ëÍ½Äê¡£27Ç¯3·î´ü°Ê¹ß¤Î¼ý±×¹×¸¥¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£É®Æ¬³ô¼ç¤Ï¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7532> [Åì¾Ú£Ð]¤À¡£°ÂÅÄÁÒ¸Ë <9324> [Åì¾Ú£Ð]¤ÏºòÇ¯11·î¤ËÄë¿Í <3401> [Åì¾Ú£Ð]»±²¼¤ÎÄë¿ÍÊªÎ®¤Î»Ò²ñ¼Ò²½¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´ü¤ÏºÇ¹â±×¹¹¿·Í½ÁÛ¤Ê¤¬¤éPBR¤Ï0.6ÇÜÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÒ¸Ë¶È³¦¤Ç¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî´ØÏ¢³ô¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿ùÂ¼ÁÒ¸Ë <9307> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Âçºå¹Á¤Ë¹âµ¬³ÊÊªÎ®»ÜÀß¤ò»ý¤Ä¡£´±Ì±Åê»ñ¤Ç´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Î¹ÁÏÑÊªÎ®µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿Åê»ñ¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÐÃº¤ä¥³ー¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¸¶ºàÎÁ²ßÊª¤ä¡¢ÀÐÌýÀ½ÉÊ¤ä²½³ØÉÊ¤Ê¤É¤Î±ÕÂÎ²ßÊª¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÝ¯ÅçÉÖÆ¬ <9353> [Åì¾Ú£Ó]¤Î¼ý±×²¡¤·¾å¤²¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¹ÁÏÑÁí¹çÊªÎ®¤Ç¤Ï¾åÁÈ <9364> [Åì¾Ú£Ð]¤Î³ô²Á¤¬ºòÇ¯4·î¤òÄì¤Ë°ìËÜÄ´»Ò¤Ç¾å¾º¤·¡¢ÀÄÅ·°æ·÷¤Ë¤¢¤ë¡£Í¢½ÐÆþ¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ä¹òÊªÎà¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢9·îÃæ´Ö´ü¤Î¼ÂÀÓ¤Ï°ì²áÀÍ×°ø¤ò½ü¤¤¤¿¥Ùー¥¹¤ÇÁÛÄê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£´ü¤ÏÏ¢Â³ºÇ¹â±×¹¹¿·¤ò·×²è¡£Àîºêµ¥Á¥ <9107> [Åì¾Ú£Ð]¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¥±¥¤¥é¥¤¥ó¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òµ¡¤ËÆ±¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤ò¿Ê¤á¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹ÁÏÑÊªÎ®¤Ë·È¤ï¤ë´ë¶È·²¤Ç¤Ï¡¢´ÝÁ´¾¼ÏÂ±¿Í¢ <9068> [Åì¾Ú£Ð]¤ä¹ãÃÓ±¿Í¢ <9025> [Åì¾Ú£Ð]¤âº£´üºÇ¹â±×¤ò·×²è¡£»³¶å <9065> [Åì¾Ú£Ð]¤âÍÎÏ¥×¥ìー¥äー¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤ä¤äÌÓ¿§¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¼õÂ÷³«È¯¤Î¥¼¥Í¥Æ¥Ã¥¯ <4492> [Åì¾Ú£Ó]¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë3D¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡ÖFlexSim¡×¤Ï¡¢ÁÒ¸Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÀß·×¤äµòÅÀ´ÖÇÛÁ÷¥×¥é¥ó¤ÎºöÄê¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÁÏÑÊªÎ®¤ÎDX¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«Î®Æ°À¤ÏË³¤·¤¤¤¬¡¢ÅìÍÛÁÒ¸Ë <9306> [Åì¾Ú£Ó]¤äÀîÀ¾ÁÒ¸Ë <9322> [Åì¾Ú£Ó]¡¢ÅìÍÎÉÖÆ¬ <9351> [Åì¾Ú£Ó]¤Ë²Ã¤¨¡¢ÎëÍ¿¥°¥ëー¥×¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤È¤È¤â¤ËÊªÎ®IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÎëÍ¿¥·¥ó¥ïー¥È <9360> [Åì¾Ú£Ó]¤Ê¤É¤ò´ØÏ¢³ô¤È¤·¤Æ¥Þー¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
