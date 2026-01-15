¡Ö²ÈÆâ¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²Ö¤ò¡×Ë´¤ºÊ»×¤¤ºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê¥íー¥É¡¡ÃËÀ»àµî(µýÇ¯96)º£½©¤Ï¶õ¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç¡Ä
¡¡ÅÚ¼ê¤Ë¹¤¬¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê¤Îå°Ýß¡£10¿ôÇ¯¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÀä·Ê¤òºî¤ê¾å¤²¤¿°Ëº´»Ô¤ÎÃËÀ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ë´¤ºÊ¤Î¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ëº´»ÔÂç¸ý¤Î±©·îÀî¤ÎÅÚ¼ê¤Ëºé¤¸Ø¤ë¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥ÊŽ°Ž°¡£
¡¡ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë±è¤Ã¤ÆÌó500¥áー¥È¥ë¡¢¾å²¼¤ÎÃÊ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È1¥¥í¤Ë¤âµÚ¤Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Êå°Ýß¤Ï¡¢ËèÇ¯½©¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡¢¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê¤ò¿¢¤¨¤¿¤Î¤Ï¾åÅÄÆÆ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ºÊ¤ÈÀ¸Á°¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿²ñÏÃ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö2³ôÀ¸¤¨¤¿¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê¤ò²ÈÆâ¤¬¸«¤Æ¡¢¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê¤Ã¤Æ²Ö¤Ï¤¤ì¤¤¤À¤Í¤È¡£¡Ê±ü¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿»þ¡Ë¤Õ¤ÈÉâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ÈÆâ¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²Ö¤ò¿¢¤¨¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡×
¡¡Ë´¤ºÊ¤ò»×¤¤¡¢2008Ç¯¤«¤é¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê¤ò¿¢¤¨¡¢¼êÆþ¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¾åÅÄ¤µ¤ó¡£13Æü¡¢96ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë±Ä¤Þ¤ì¤¿Áòµ·¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤é¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂ¹¡¦¾åÅÄÈþºé¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¿¢¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢º£¤Ç¤Ï°Ëº´»Ô¤Î¤¿¤á¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¤¿¤á¡¢ËèÆü¡¢Áð´¢¤ê¤È¤«¤â¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÃÏ°è¤Î¿Í¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬°ä¤·¤¿¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê¤Ïº£Ç¯¤Î½©¤âÈþ¤·¤¯ºé¤¸Ø¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¤¤Ã¤ÈÉ×ÉØ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£