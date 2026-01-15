¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤Ç¥êー¥°Àï8Ï¢¾¡¡ª ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ÎÀÐÀî¤Ï9ÆÀÅÀ¡Ú¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¡Û
¡¡15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¤ÎÂè16Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¥¯ー¥Í¥ª¤È¥¢¥¦¥§ー¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤¬½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Á°Àá¤Î¥â¥Ç¥ÊÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢13¾¡2ÇÔ¤Î¼ó°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3¾¡12ÇÔ¤Î9°Ì¥¯ー¥Í¥ª¤È¤Î¥²ー¥à¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ÎÆþ¤ê¤Ï¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¥¯ー¥Í¥ª¤¬µÕÅ¾¡£¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢Á°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÈ×¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¯ー¥Í¥ª¤ËÀè¤Ë¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ç¥åー¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥Ú¥ëー¥¸¥ã¡£ºÇ¸å¤ÏOH¥ª¥ì¥Õ¡¦¥×¥í¥È¥Ë¥Ä¥ー¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬29-27¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤«¤é¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬¥¯ー¥Í¥ª¤È¤Îº¹¤ò¹¤²¤Æ¥êー¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£½ªÈ×¡¢¿©¤¤²¼¤¬¤ëÁê¼ê¤Ë20-20¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê25-23¤ÇÂè2¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤ÏÀÐÀî¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬6-0¤ÈÂçÎÌ¥êー¥É¤¹¤ëÆþ¤ê¤Ë¡£ÃæÈ×¤Þ¤Ç¥êー¥É¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤â¥¯ー¥Í¥ª¤¬Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÏµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ê¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¤³¤ì¤Ç¥êー¥°Àï8Ï¢¾¡¡£¸ø¼°Àï¤ÎÏ¢¾¡¤ò16¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï9ÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤ÎÂè17Àá¤Ï19Æü¡Ê·î¡Ë2:00¤è¤ê¥Á¥ô¥£¥¿¥Îー¥ô¥¡¤È¥¢¥¦¥§ー¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Ú¥ëー¥¸¥ã 3-0 ¥¯ー¥Í¥ª
Âè1¥»¥Ã¥È 29-27
Âè2¥»¥Ã¥È 25-23
Âè3¥»¥Ã¥È 25-22