¾åÌî¸¶»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤ÏÈ¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÃ²Ð¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾åÌî¸¶»Ô¤ÎÀð»³¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤â¼«±ÒÂâ¤Ê¤É¤Î¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ë¾å¶õ¤«¤é¤Î»¶¿å¤ÈÃÏ¾å¤Ç¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¾ÎÙ¤ÎÂç·î»ÔÂ¦¤Ë±ä¾Æ¤¬³ÈÂç¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë200¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ëÍ¾¤ê¤Î»³ÎÓ¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¤Õ¤â¤È¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Î²Ð¤ÎÀª¤¤¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢½»Âð¤ËÈï³²¤¬½Ð¤ë´í¸±À¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼þÊÕ¤ÏÅöÌÌ¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤ëÍ½Êó¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÃ²Ð¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
