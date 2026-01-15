Æü°Ë¡¢±§ÃèÊ¬Ìî¤ÎÏ¢·È¤Ø¶¨µÄÂÎ¡¡16Æü¤ËÎ¾¼óÁê²ñÃÌ¡¢´Ø·¸³Ê¾å¤²
¡¡ÆüËÜ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Î¾À¯ÉÜ¤Ï¡¢±§ÃèÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÏ¢·È¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£16Æü¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¡¢¥á¥í¡¼¥ËÎ¾¼óÁê¤Î²ñÃÌ¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¡£·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤Ç¤â°ìÃ×¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Î¾¹ñ´Ø·¸¤ò¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Ë³Ê¾å¤²¤¹¤ë¤È¤ÎÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬15Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Î¾À¯ÉÜ¤¬2024Ç¯¤ËºöÄê¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡Ê¹ÔÆ°·×²è¡Ë¤Ï±§ÃèÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤·¡¢±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤È¥¤¥¿¥ê¥¢±§Ãèµ¡´Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¶¨µÄÂÎ¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤±§ÃèÊ¬Ìî¤Ç¶¨Ä´¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¡ÖÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤«¤é°ìÃÊ°ú¤¾å¤²¡¢À¯¼£¤ä·ÐºÑ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¡£½ÅÍ×Êª»ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¡£±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡Ë¤Î¶¡µë¤ä³«È¯¤ò½ä¤ë¶¨ÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤â¿½¤·¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¹ñºÝ¶¨Ä´¤ò·Ú»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹Ãæ¡¢G7¤Ê¤ÉÂ¿¹ñ´Ö³°¸ò¤Î¾ì¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤â°ìÃ×¤¹¤ë¡£