¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¢¤ª¥ê¥èÍÍ¤ò±é¤¸¤ë¡È¼ã¼ê½÷Í¥¡É¤¬Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¡ÄNHK¡ÖÌë¥É¥é¡×¤Ç¼ç±é¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¿·¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³
¡¡NHK¤ÎÌë¥É¥é¡ØÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼!¡Ù¤¬¹¥É¾¤À¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤È¥Ð¥ì¥¨¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¡Ö½÷Æ±»Î¤ÎÍ§¾ð¼è¤êÌá¤·¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÆÍÁ³¡¢¿ÆÍ§¤«¤éÀä¸ò¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦²ÂÎ¤Æà¤ò¡¢½÷Í¥¤ÎËÌ¹áÆá¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÊÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¡¢·àºî²È¤Î´ßËÜÊâ²Â¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëµÓËÜ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Ö¤ê¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëËÌ¤µ¤ó¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ÉÔ´ïÍÑ¤ËË½Áö¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¤ò¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÌ¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±¤¸¤³¤È¤¬¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÇËÌ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¡¢¸©ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¤Ë¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÉ¡»ý¤Á¤Ê¤é¤Ê¤¤½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÌ¤µ¤ó¤¬Êü¤ÄÆÈÆÃ¤Ê¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÌö¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢½÷Í¥¤è¤ê¤â·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¡¢¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¡£¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤ÎºÍÇ½¤Î¸»¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊËÌ¤Ï¡¢1·î13Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢ËÌ¤ÏÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦½ß°ì¤ÎÎø¿ÍÌò¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤¬°ìÀÚ¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¼Â¤Ï¡Ô½ß°ì¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÌÌ¡Õ¤âÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊªÀßÄê¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤Ò¤ÈÊÊ¤â¤Õ¤¿ÊÊ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÌòÊÁ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡X¤Ç¤Ï
¡Ô¥«¥Ä¥ª¤ÎÈà½÷¡¢ËÌ¹áÆá¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤«¡Á¡ª¥Ö¥é¥ô¥©¡¼!¡Õ
¡ÔËÌ¹áÆá¤¬¤¿¤À¤ÎÈà½÷¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Á¡¡ #¥É¥é¥ÞºÆ²ñ¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ËÌ¤Î¡È²ø±é¡É¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖËÌ¤µ¤ó¤Ï28ºÐ¡£2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤ò±é¤¸¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢2023Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²È¹¯¤ÎÂ¦¼¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î½÷À¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤â¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ë±éµ»¤«¤é ¡ÈØá°Í·¿½÷Í¥¡É ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2026Ç¯¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤½÷Í¥¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£