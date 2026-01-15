1月14日、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）が放送された。同日のゲストにはタレントの菊地亜美、舟山久美子、丸高愛美の3名が登場。その中で、菊地の姿に視聴者が釘付けとなっていた。

同日は、『育児の悩み＆夫への不満！岩井考案のバーガーバーガーバーガーもやっちゃうぞSP！』と題してオンエア。ママ友としても仲の良い3人が息の合うトークを繰り広げた。

「同年代の子供を持ち、夫同士も仲が良く、家族ぐるみでの交流があるという3人。同番組の人気企画『ぽいぽいトーク』では、それぞれの育児や、仕事との両立の仕方についてトーク。それぞれ抱える悩みなどを和気あいあいと披露していました」（テレビ局関係者）

そんな3人の明るい雰囲気で放送が進む中、視聴者は菊地の姿に注目。Xには、彼女の姿に違和感を抱く声が集まっていた。

《菊地亜美、なんか、変わったな》

《なんか雰囲気変わった？綺麗になった気がするーー》

《アイドリング！！！時代から全然変わらない菊地亜美スゴい。なんなら良くなってる》

アイドルグループ『アイドリング!!!』を卒業後、バラエティ番組に引っ張りだこになった菊地。しかし、今回の放送で見せたママタレントとしての立ち位置が気になった視聴者は多かったようだ。

「番組に登場した菊地さんは、花柄のタイトスカートにブルーのシャツと黒のビスチェを重ねた衣装に身を包んでいました。清潔感のある雰囲気は、洗練されたママという印象でした。さらに、バラエティ番組で身体を張っていた時とは違い、穏やかな口調で子育てについて話していて、これまでとはまた違う魅力が引き出されていました」（芸能プロ関係者）

菊地は、2020年8月に第1子、2025年3月に第2子を出産。最近では、ママタレントとして子育て世代からの支持が厚いという。

「菊地さんは2025年11月に、自身がプロデュースする子育て世代向けイベント『MAMARIALfes.2025（ママリアルフェス）』を東京・表参道で開催しました。入場料は無料で、入退場自由。愛用している子育て関連グッズや子どもが楽しめるサービスも盛り込まれ、6000人を超える人が集まったのです。元気で明るいママ像が、世の子育て層の心を掴んでいるようです」（前出・芸能プロ関係者）

バラエティタレントから、ママタレントのカリスマとして新たな道を歩んでいる。