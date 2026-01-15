¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¡Ö¶¼Ç÷¼¨º¶¡×¡¢¡Ö¸·½Å¤Ê·ÙÈ÷ÂÎÀ©¡×¤Ç³«ºÅÊý¿Ë¡¡2ÆüÁ°¤ËÌÂÏÇµÒÌ¾»Ø¤·½Ð¶Ø¤ÇÏÃÂê¤Ë
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTwilight BlooM.¡×¤Î¸ø¼°X¤¬2026Ç¯1·î15Æü¡¢18Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö¶¼Ç÷¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î¥á¡¼¥ë¡×¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸·½Å¤Ê·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸½ºß¤â·Ù»¡¤Ë¤ÆÁÜºº¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Twilight BlooM.¸ø¼°X¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¡¢1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎTwilight BlooM.¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë´Ø¤·¡¢¶¼Ç÷¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂ®¤ä¤«¤Ë·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤Î¤¦¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëDIVA¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö·Ù»¡¤ª¤è¤Ó´Ø·¸³Æ½ê¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¸·½Å¤Ê·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤òÉß¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡×¤È¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï³«ºÅ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤´Íè¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¼Ç÷¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤â·Ù»¡¤Ë¤ÆÁÜºº¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
Twilight BlooM.¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢13Æü¤ËX¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤¹¤Ù¤Æ¤ÎTwilight BlooM.´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¤ò¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£³ºÅö¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¸ÀÆ°¡×¡Ö¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òÃø¤·¤¯ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¡×¡ÖÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÈ¯À¸¡×¤¬·«¤êÊÖ¤·³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤¹¤ë¤Î¤ä¤ê²á¤®¡×¡Ö»¯¤¹É¬Í×¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£