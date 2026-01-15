立憲民主党と公明党、トップ同士の会談でまとまった新党結成という形での連携に対して、東海地方の国会議員からはさまざまな声があがっています。

愛知選出の自民党議員は、激戦区を念頭に「喜ばしいことではない」と警戒感を示しています。

日本維新の会の議員は、「急ごしらえで選挙対策のように見える」 「立憲の中でも一部で賛同できない人もいるようだ」と指摘しています。

その立憲民主党、愛知選出の議員のひとりは、党本部から特に事前の説明はなく、

「まともな手続きを踏まずに決めたことに憤っている」と不満をあらわにしています。

重徳和彦衆院議員は国民民主党にも連携を呼びかけると明らかにする

立憲民主党愛知県連の代表を務める重徳和彦衆院議員は、公明党との新党について、

「与党に変わる大きな主軸となるよう、政策本位で結集した」と評価し今後、国民民主党にも連携を呼びかけると明らかにしました。

大きなポイントは「新党」ができることによる「選挙協力」

今回の動きについて、法政大学大学院、現代政治分析が専門の白鳥浩教授に聞きました。

大きなポイントは、「新党」ができることによる「選挙協力」。衆院選は小選挙区と比例代表の並立制です。立憲側は、小選挙区の候補に「公明支持者」の票を上積みできる。公明側は、「比例代表」の名簿の上位に公明党の候補者が置かれ、立憲の支持者の票も上積みできることが見込まれます。結果的に「新党」ができれば、それぞれの党から多くの当選者が期待できるという狙いがあると指摘します。

白鳥教授は「新党」としての立憲・公明の選挙戦略が、自民党にとっても「脅威になりうる」と話しています。

選挙に対する「マニフェスト」もポイント

今後のポイントも白鳥教授に聞きました。それは、選挙に対する「マニフェスト」です。

これまでの選挙では、それぞれが選挙マニフェストを出していましたが、次の選挙に向け「ひとつの」マニフェストを打ち出すことになります。もともとは「別」の党。ある程度どちらかが譲歩しながらも、それぞれの支持者が引き続き支持したくなるような

マニフェストを出すことができるのか？次の動きにも注目です。