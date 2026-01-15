osage¡¢¿·¶Ê¡Ö°¤¤¿Í¡×MV¸ø³«
osage¤¬¿·¶Ê¡Ö°¤¤¿Í¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö°¤¤¿Í¡× ¤Ï¡¢1·î14Æü(¿å)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿EP¡Ø²Î¤¨¤â¤·¤Ê¤¤Îø¤Ð¤Ã¤«¤À¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡£
MV¤Ë¤Ï¡¢EP¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¡×¤ÎMV¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖJJ¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¾¾ÀîÀ±¤¬ºÆÅÙ½Ð¡£¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¡×¤ÎMV¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÎ®¤ì¤ëÃæ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤Î´¶¾ð¤È¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¤Î±ÇÁüÈþ¤ò¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¡Ø²Î¤¨¤â¤·¤Ê¤¤Îø¤Ð¤Ã¤«¤À¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü(¿å)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://osage-official.lnk.to/UtaemoShinaiKoiBakkada
◾️¡ãfrom origin¡ä
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºåÉÜ¡¦ÂçºåLive House Pangea (³«¾ì17:30 / ³«±é 18:00)
2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¸©¡¦Ì¾¸Å²°CLUB ROCK¡ÇN¡ÇROLL (³«¾ì17:30 / ³«±é 18:00)
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦shibuya eggman (³«¾ì17:30 / ³«±é 18:00)
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡§https://eplus.jp/osage/
