µþÂç½Ð¿È¤Î¸µ¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×Èë½ñ¡¡ÅìÂçÂ´¤Î¥¤¥±¥á¥óÉ×¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö¥¹¥Æ¥¡×£´£²ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾Èø°ÍÎ¤²Â
¡¡Âçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÃµÄå¡ª¡¡¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Î£³ÂåÌÜÈë½ñ¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Èø°ÍÎ¤²Â¤¬É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£±£´Æü¤Ë£´£²ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢É×¤Ç£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£±£°»þ£²£µÊ¬¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¶µ°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç³Ø½¬½Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÀ¶¿å¾Ï¹°»á¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¡¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æº£¤³¤¦¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¡»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ë¤â¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Öº£Ç¯¤â»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª»Å»ö¤Ë¾Ð´é¤ÇÌÀ¤ë¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ÞËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊúÉé¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤´¼ç¿Í¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾Èø¤ÏµþÂçÂ´¤Î·ÐÎò¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤ËÀ¶¿å»á¤È·ëº§¤·¡¢£²»Ò¤ò½Ð»º¡£À¶¿å»á¤âÅìÂç¶µ°é³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢ÅìÂçÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡££²£°ºÐ¤Î»þ¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥Æ¥£¡¼¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¼ã¼êµ¯¶È²È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£